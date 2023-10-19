ولى العهد السعودى: استهداف المدنيين فى غزة جريمة شنيعة

MENAFN - Youm7) أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أن استهداف المدنيين في غزة جريمة شنيعة واعتداءً وحشيًّا على مواطنين عزل، وطالب بخفض التصعيد لتجنب تداعياته على المنطقة والعالم.





وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن ولي العهد السعودي تلقى اتصالًا هاتفيًّا، من رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، مضيفة أنه "جرى خلال الاتصال بحث التصعيد العسكري الذي تشهده غزة حاليًّا".





وأضافت "واس" أن الأمير محمد بن سلمان، أكد أن المملكة تعتبر استهداف المدنيين في غزة جريمة شنيعة واعتداء وحشيا، مؤكدا ضرورة العمل على توفير الحماية لهم.





كما أكد ولي العهد السعودي، أهمية تعزيز الجهود لوقف العمليات العسكرية وخفض التصعيد لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.



