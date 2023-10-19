التعليم العالى: انتهاء فعاليات الدورة الثانية من برنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمال بالجامعات

MENAFN - Youm7) انتهت فعاليات الدورة الثانية من البرنامج التدريبي لتأهيل الباحثين لريادة الأعمال بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية(Research to Entrepreneur R2E)، والتي نظمها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ خلال الفترة (2 أغسطس – 10 أكتوبر 2023) لتدريب الباحثين على المهارات اللازمة لتحويل أبحاثهم العلمية المبتكرة إلى شركات ناشئة، ومنتجات على أرض الواقع، برعاية أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

وأكد الدكتور ضياء خليل المدير التنفيذى لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ أهمية هذا البرنامج وما حققه من نجاح كبير في دورته الأولى، مشيرًا إلى تقدم 156 باحثًا من 33 جامعة ومركزًا بحثيًّا، وقد نُفذ البرنامج على مرحلتين، المرحلة الأول (R2E: Base camp) أُقيمت في أسبوعين، نُظم خلالهما 4 ورش عمل تدريبية عن المبادئ الأساسية لريادة الأعمال، وكيفية تحويل البحث إلى منتج وشركة ناشئة، بمشاركة 41 باحثًا من 16 جامعة ومركزًا بحثيًّا (القاهرة، عين شمس، الأزهر، أسوان، بنها، المنصورة، السويس، الزقازيق، الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، مركز بحوث وتطوير الفلزات، المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، مركز بحوث الصحراء، معهد بحوث البترول المصري، الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، المركز القومي للبحوث)

وأضاف، أنه بنهاية المرحلة الأولى للبرنامج، تم تقييم الباحثين؛ ليصبح لديهم خلفية جيدة عن ريادة الأعمال، وعمل النموذج التجاري للدخول في المرحلة الثانية من البرنامج، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية للبرنامج (R2E: Advanced Camp)

تضمنت 8 ورش عمل تدريبية؛ للتعريف بكيفية ملائمة السوق للمنتج، والتسويق والمبيعات للشركات الناشئة، والمقابلات مع العملاء المحتملين، بالإضافة إلى جلسات توجيه وإرشاد لكل الفرق؛ لوضع المشاريع في الصورة النهائية، وبدء تفعيل الشركات الناشئة.

ومن جانبها أشارت الدكتورة غادة خضرى مدير برنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمال بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية بالصندوق إلى أن المرحلة الثانية للبرنامج تطلبت وجود (business assistant)

لكل باحث؛ لتشكيل فريق عمل لكل مشروع مقدم، مؤكدة أنه تم اختيار 17 باحثًا للمشاركة بالمرحلة الثانية من 11 جامعة ومركزًا بحثيًّا (الأزهر، أسوان، بنها، المنصورة، السويس، الزقازيق، الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، مركز بحوث وتطوير الفلزات، مركز بحوث الصحراء، معهد بحوث البترول المصري، المركز القومي للبحوث)، موضحة أنه في ختام هذه المرحلة، تم تقييم كافة الفرق، واُختيرت أفضل المشاريع لإنشاء الشركات الناشئة، مع توجيه باقي الفرق بالعمل على تعديل نموذج العمل؛ ليتوافق مع احتياجات سوق العمل.

ومن جانبه، أشار الدكتور ماجد غنيمة مدير الشراكات والتسويق بالصندوق إلى أن هذا البرنامج يأتي في إطار خطة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لنشر الوعي التثقيفي بالابتكار وريادة الأعمال، واكتشاف شباب المبتكرين في الجامعات والمراكز البحثية، والعمل على ربط الابتكارات باحتياجات المجتمع، وتحويل الأفكار المبتكرة إلى أفكار ذات جدوى اقتصادية، تُسهم في تنمية الاقتصاد المصري، وتحقيق الاستدامة؛ تنفيذًا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وفقًا لرؤية مصر 2030.