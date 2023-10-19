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منتدى التعليم بـالسياحة العالمية يناقش دور التكنولوجيا والابتكار فى السياحة

10/19/2023 4:30:17 AM
(MENAFN- Youm7) تحت عنوان "المنتدى العالمي للتعليم: أساس بناء السياحة"، ناقش المسئولون والوزراء من أكثر من 10 دول كيفية دعم قطاع السياحة الاستثمار من خلال تنمية المهارات وخلق الفرص الشاملة للجميع، وذلك فى إطار فعاليات الدورة 25 للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة والمنعقدة فى مدينة سمرقند، بأوزبكستان فى الفترة من 16-20 أكتوبر الجارى.



وقال رئيس الدورة الحالية للجمعية العامة للمنظمة، عزيز عبد الحكيموف، نائب رئيس اللجنة الحكومية لتنمية السياحة ووزير البيئة وحماية البيئة وتغير المناخ في أوزبكستان، إن أشهر المواقع الأثرية والتاريخية فى سمرقند تعكس مدى اهتمام الدولة بالتعليم، حيث أن أغلبها مدارس قديمة اعتاد أن يأتى إليها العلماء من كل مختلف مناحى الحياة.



واستعرض الحدث الأنشطة الرئيسية لمنظمة السياحة العالمية مثل مجموعة أدوات التعليم المبتكرة، وبكالوريوس العلوم الجديد في السياحة الدولية المستدامة والمبادرات الإضافية التي صممتها منظمة السياحة العالمية مع كبار الشركاء الأكاديميين في الصناعة.



كما ناقش المنتدى العالمي للتعليم أسس بناء السياحة واستراتيجية منظمة السياحة العالمية ودور البرامج التعليمية في تشكيل مستقبل صناعة السياحة إلى جانب الأهداف والرؤية والعمل المنجز بشكل كلي فيما يتعلق بالتعليم السياحي.



وانعقدت جلسة وزارية عامة تضم قادة التعليم والسياحة من عشرة بلدان مختلفة من جميع أنحاء العالم، وناقشت دمج الابتكارات في التعليم لتلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.



ويتضمن المنتدى التعليمى محاضرات وعروض تقديمية يقدمها خبراء متميزون في مجال التعليم، تتناول موضوعات مثل "مبادرات منظمة السياحة العالمية في مجال التعليم" و"الاستثمارات في الغد: التحول والتكنولوجيا والابتكار والتعليم من أجل مستقبل غير محدود".



ويشمل منتدى التعليم، جلسة عامة تضم سبعة متحدثين من أوزبكستان والولايات المتحدة وسويسرا وسنغافورة والهند والصين وكوريا الجنوبية وإسبانيا واليونان. وستعتمد هذه الجلسات نهجا شاملا، يستوعب المتطلبات التعليمية المتنوعة للطلاب في مختلف المستويات، من المدرسة الثانوية إلى التعليم العالي والتعليم التنفيذي، وكلها ضرورية لتلبية الاحتياجات المتطورة لصناعة السياحة.


















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