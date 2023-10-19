وزارة الصحة: لقاح الالتهاب الكبدى الفيروسى B آمن ويحمى من العدوى مدى الحياة

(MENAFN
- Youm7) قالت وزارة الصحة والسكان، إن لقاح الالتهاب الكبدى الفيروسى بى آمن وفعال فى الحماية من العدوى مدى الحياة ، مؤكدة أنه متوفر فى فروع المصل واللقاح.
وكشفت وزارة الصحة والسكان عن 6 معلومات هامة عن لقاح الالتهاب الكبدى بى، مؤكدة أن اللقاح مهم لجميع الفئات خاصة الأطفال خلال 24 من الولادة.
وقالت وزارة الصحة والسكان، إن لقاح التهاب الكبد B مهم لجميع الفئات وخاصة الأطفال خلال 24 ساعة من الولادة.
وتابعت وزارة الصحة: اللقاح مهم للأشخاص المخالطين لحالات مصابة بفيروس B ومن يقومون بعمل جلسات غسيل كلوى.
واستكملت: عادةً ما يُعطى لقاح التهاب الكبد B على هيئة ثلاث أو أربع حقن على مدى ستة أشهر.
وقالت: لا تحدث الإصابة بالتهاب الكبد B بعد تلقي التطعيم لأنه يوفر الحماية بدرجة كبيرة، كما أن لقاح التهاب الكبد B متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية.
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