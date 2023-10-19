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وزارة الصحة: لقاح الالتهاب الكبدى الفيروسى B آمن ويحمى من العدوى مدى الحياة

10/19/2023 4:30:16 AM
(MENAFN- Youm7) قالت وزارة الصحة والسكان، إن لقاح الالتهاب الكبدى الفيروسى بى آمن وفعال فى الحماية من العدوى مدى الحياة ، مؤكدة أنه متوفر فى فروع المصل واللقاح.
وكشفت وزارة الصحة والسكان عن 6 معلومات هامة عن لقاح الالتهاب الكبدى بى، مؤكدة أن اللقاح مهم لجميع الفئات خاصة الأطفال خلال 24 من الولادة.
وقالت وزارة الصحة والسكان، إن لقاح التهاب الكبد B مهم لجميع الفئات وخاصة الأطفال خلال 24 ساعة من الولادة.
وتابعت وزارة الصحة: اللقاح مهم للأشخاص المخالطين لحالات مصابة بفيروس B ومن يقومون بعمل جلسات غسيل كلوى.
واستكملت: عادةً ما يُعطى لقاح التهاب الكبد B على هيئة ثلاث أو أربع حقن على مدى ستة أشهر.
وقالت: لا تحدث الإصابة بالتهاب الكبد B بعد تلقي التطعيم لأنه يوفر الحماية بدرجة كبيرة، كما أن لقاح التهاب الكبد B متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية.









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