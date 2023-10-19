الصحة تكشف 3 عادات هامة تساعد فى الحماية من سرطان الثدى

MENAFN - Youm7) قالت وزارة الصحة والسكان، "هناك 3 عادات صحية تساعد فى الحماية من الإصابة بسرطان الثدىوتتضمن الحفاظ على الوزن الصحى وممارسة الرياضة والقيام بالرضاعة الطبيعية كلما أمكن".

ونصحت وزارة الصحة والسكان السيدات بالتوجة لأقرب وحدة صحية تابعة لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة لعمل الكشوفات الطبية اللازمة

ودعت وزارة الصحة السيدات إلى الاطمئنان الدوري على حالتهن الصحية من خلال الخدمات التي تقدمها المبادرة المستدامة، مؤكده أن التشخيص والكشف المبكر عن أورام الثدي يساهم في تقليل العبء على المريض والدولة من خلال الاستجابة الفعالة لبروتوكولات العلاج التي توفرها المبادرة بالمجان، وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

وذكرت أن المبادرة تقدم خدماتها المجانية لفحص السيدات من خلال 3538 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى مشاركة 102 مستشفى، لتقديم الخدمة الطبية للسيدات اللاتي تتطلب حالتهن إجراء فحص متقدم، مشيره إلى تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة «100 مليون صحة» على الرقم 15335.