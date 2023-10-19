الصحة تكشف 3 عادات هامة تساعد فى الحماية من سرطان الثدى

(MENAFN
- Youm7) قالت وزارة الصحة والسكان، "هناك 3 عادات صحية تساعد فى الحماية من الإصابة بسرطان الثدى
وتتضمن الحفاظ على الوزن الصحى وممارسة الرياضة والقيام بالرضاعة الطبيعية كلما أمكن".
ونصحت وزارة الصحة والسكان السيدات بالتوجة لأقرب وحدة صحية تابعة لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة لعمل الكشوفات الطبية اللازمة
ودعت وزارة الصحة السيدات إلى الاطمئنان الدوري على حالتهن الصحية من خلال الخدمات التي تقدمها المبادرة المستدامة، مؤكده أن التشخيص والكشف المبكر عن أورام الثدي يساهم في تقليل العبء على المريض والدولة من خلال الاستجابة الفعالة لبروتوكولات العلاج التي توفرها المبادرة بالمجان، وفقًا لأحدث المعايير العالمية.
وذكرت أن المبادرة تقدم خدماتها المجانية لفحص السيدات من خلال 3538 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى مشاركة 102 مستشفى، لتقديم الخدمة الطبية للسيدات اللاتي تتطلب حالتهن إجراء فحص متقدم، مشيره إلى تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة «100 مليون صحة» على الرقم 15335.
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