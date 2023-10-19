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كوريا الجنوبية: نأمل فى نهاية سريعة للصراع الدائر بغزة

10/19/2023 4:30:14 AM
(MENAFN- Youm7) أعربت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، عن أملها في نهاية سريعة للصراع الدائر بين حركة (حماس) الفلسطينية وإسرائيل.

وأكد المتحدث باسم الوزارة، ليم سو سوك - في بيان نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية، اليوم الخميس - مواصلة التعاون مع المجتمع الدولي لوقف الصراع الحالي والأضرار التي لحقت بالمدنيين، وحث الجانبين بقوة على الالتزام بالتزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي واتخاذ التدابير اللازمة، فضلا عن السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.

كما أعربت "الخارجية الكورية" عن قلقها العميق؛ إزاء تصاعد الخسائر في صفوف المدنيين في أعقاب قصف مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة واستمرار الحرب بين وحماس وإسرائيل.








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