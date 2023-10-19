كوريا الجنوبية: نأمل فى نهاية سريعة للصراع الدائر بغزة

(MENAFN
- Youm7) أعربت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، عن أملها في نهاية سريعة للصراع الدائر بين حركة (حماس) الفلسطينية وإسرائيل.
وأكد المتحدث باسم الوزارة، ليم سو سوك - في بيان نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية، اليوم الخميس - مواصلة التعاون مع المجتمع الدولي لوقف الصراع الحالي والأضرار التي لحقت بالمدنيين، وحث الجانبين بقوة على الالتزام بالتزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي واتخاذ التدابير اللازمة، فضلا عن السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.
كما أعربت "الخارجية الكورية" عن قلقها العميق؛ إزاء تصاعد الخسائر في صفوف المدنيين في أعقاب قصف مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة واستمرار الحرب بين وحماس وإسرائيل.
MENAFN19102023000132011024ID1107268885
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.