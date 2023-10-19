بوتين: العلاقات الروسية الصينية وصلت إلى مستوى عال غير مسبوق

MENAFN - Youm7) قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن العلاقات الروسية الصينية وصلت إلى مستوى عال غير مسبوق.

وأضاف بوتين - خلال تحيته للمشاركين في منتدى أعمال الطاقة الروسي الصيني الخامس، وفقا لما ذكرته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الخميس، " أن العلاقات مع الصين تستمر في التطور" مؤكدا أن المجال الرئيسي للتعاون هو الطاقة حيث أصبح التعاون بين البلدين في هذا المجال أكثر نشاطا ومتعدد الأوجه.

وأكد أن علاقات الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي بين روسيا والصين وصل إلى مستوى عال غير مسبوق، وتستمر تلك العلاقات في التطور بشكل ديناميكي، لافتا إلى أن أحد المكونات الرئيسية لهذه العلاقات هو التعاون في مجال الطاقة والذي أصبح نشطا ومتعدد الأوجه بشكل متزايد.

وأشار الرئيس الروسي إلى المشروعات الثنائية الكبيرة في قطاع النفط والغاز وفي مجال الطاقة النووية السلمية والتي يتم تنفيذها باستمرار.. قائلا "بالتالي ينمو حجم إمدادات موارد الطاقة الروسية للمستهلكين الصينيين، ويجري التطوير المشترك للابتكارات التكنولوجية بهدف رفع كفاءة عمليات استخراج المواد الخام ومعالجتها ونقلها، فضلا عن ضمان سلامتها البيئية".

وأضاف أن منتدى أعمال الطاقة الروسي الصيني يلعب دورا هاما في تعزيز التعاون متبادل المنفعة، ويضمن إجراء حوار بناء مباشر بين ممثلي الإدارات الحكومية ذات الصلة، ودوائر الأعمال والخبراء في البلدين، مخاطبا المشاركين، بالقول: "أنا واثق من أنكم، خلال المنتدى، ستناقشون بشكل شامل القضايا الأكثر إلحاحا على جدول أعمال الصناعة، وتحدثون أشكالا جديدة واعدة للتعاون. أتمنى لكم مخلصا النجاح وكل التوفيق".



