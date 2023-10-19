باكستان تأسف لاستخدام أمريكا حق الفيتو ضد قرار يدعو لهدنة إنسانية بغزة

(MENAFN
- Youm7) أعربت باكستان عن أسفها لاستخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار لمجلس الأمن الدولي -صاغته البرازيل- يدعو إلى هدنة إنسانية للصراع لتقديم مساعدات منقذة للحياة لملايين الأشخاص في المناطق المتضررة من القتال بقطاع غزة.
وقال السفير منير أكرم، الممثل الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة، إن "باكستان تدعم وقفا فوريا لإطلاق النار"، بحسب وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.
وأضاف أكرم: "على الرغم من أن القرار البرازيلي يحتاج إلى تحسين كبير من وجهة نظرنا، إلا أننا فوجئنا بعدم قدرة المجلس على اعتماده بسبب حق النقض الذي استخدمه أحد الأعضاء الدائمين".
وأكد أن "مسؤولية جسيمة تقع على عاتق من أسهم في إطالة أمد القصف المستمر على مواطني غزة"، معربا عن أسفه لعدم تمكن مجلس الأمن من إصدار دعوة لوقف إطلاق النار، بسبب المعارضة وعدم الدعم الكافي للقرار الذي اقترحته روسيا قبل يوم، وللتعديلات الروسية على القرار البرازيلي الداعي إلى وقف إطلاق النار.
وقال أكرم إن "جميع سكان غزة - النساء والأطفال والمسنين - يتعرضون لعقاب جماعي بسبب الهجمات الإسرائيلية العشوائية"، مؤكدا أن باكستان تدين بشدة الغارات الجوية الإسرائيلية والتوغلات العسكرية في غزة، وقتل المدنيين.
MENAFN19102023000132011024ID1107268883
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.