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باكستان تأسف لاستخدام أمريكا حق الفيتو ضد قرار يدعو لهدنة إنسانية بغزة

10/19/2023 4:30:14 AM
(MENAFN- Youm7) أعربت باكستان عن أسفها لاستخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار لمجلس الأمن الدولي -صاغته البرازيل- يدعو إلى هدنة إنسانية للصراع لتقديم مساعدات منقذة للحياة لملايين الأشخاص في المناطق المتضررة من القتال بقطاع غزة.

وقال السفير منير أكرم، الممثل الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة، إن "باكستان تدعم وقفا فوريا لإطلاق النار"، بحسب وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.

وأضاف أكرم: "على الرغم من أن القرار البرازيلي يحتاج إلى تحسين كبير من وجهة نظرنا، إلا أننا فوجئنا بعدم قدرة المجلس على اعتماده بسبب حق النقض الذي استخدمه أحد الأعضاء الدائمين".

وأكد أن "مسؤولية جسيمة تقع على عاتق من أسهم في إطالة أمد القصف المستمر على مواطني غزة"، معربا عن أسفه لعدم تمكن مجلس الأمن من إصدار دعوة لوقف إطلاق النار، بسبب المعارضة وعدم الدعم الكافي للقرار الذي اقترحته روسيا قبل يوم، وللتعديلات الروسية على القرار البرازيلي الداعي إلى وقف إطلاق النار.

وقال أكرم إن "جميع سكان غزة - النساء والأطفال والمسنين - يتعرضون لعقاب جماعي بسبب الهجمات الإسرائيلية العشوائية"، مؤكدا أن باكستان تدين بشدة الغارات الجوية الإسرائيلية والتوغلات العسكرية في غزة، وقتل المدنيين.








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