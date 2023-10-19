السفير الروسى لدى استراليا ينفى مزاعم التدخل فى الاستفتاء الدستورى

MENAFN - Youm7) وصف السفير الروسي لدى أستراليا أليكسي بافلوفسكي محاولات وسائل إعلام رئيسية في أستراليا اتهام روسيا بالتدخل في الاستفتاء الدستوري بشأن تمثيل السكان الأصليين في البلاد بالهراء.

وذكر بافلوفسكي، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، أنه قد حاولت بعض وسائل الإعلام الرئيسية تفسير عدم استجابة الناخبين للحملة الصاخبة التي نظمتها السلطات باعتبارها (مكائد موسكو)، لكن السياسيين كانوا أذكى من أن يصدقوا مثل هذا الهراء .

وأضاف السفير أنه بالنسبة للاستفتاء، فإن مبادرة رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز لإحراج هيئة استشارية معينة معنية بشؤون السكان الأصليين في الدستور لم تتسبب في جدال شرس في المجتمع فحسب، بل تسببت في انقسام صريح.

وليس من المستغرب أن المأساة التاريخية التي حدثت في أستراليا، الناجمة عن الاستعمار، لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا، ولا يتوجد وصفات بسيطة للتغلب عليها.

يشار إلى أنه تم إجراء استفتاء، 14 أكتوبر الماضي، حول قضية ما إذا كان الأستراليون يوافقون على تكريس "حق التصويت" للسكان الأصليين في الدستور من خلال إنشاء هيئة استشارية في البرلمان بشأن مشكلاتهم، حيث صوت المشاركون ضد هذه الفكرة.



