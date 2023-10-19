Thursday, 19 October 2023 02:00 GMT

السفير الروسى لدى استراليا ينفى مزاعم التدخل فى الاستفتاء الدستورى

10/19/2023 4:30:14 AM
(MENAFN- Youm7) وصف السفير الروسي لدى أستراليا أليكسي بافلوفسكي محاولات وسائل إعلام رئيسية في أستراليا اتهام روسيا بالتدخل في الاستفتاء الدستوري بشأن تمثيل السكان الأصليين في البلاد بالهراء.

وذكر بافلوفسكي، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، أنه قد حاولت بعض وسائل الإعلام الرئيسية تفسير عدم استجابة الناخبين للحملة الصاخبة التي نظمتها السلطات باعتبارها (مكائد موسكو)، لكن السياسيين كانوا أذكى من أن يصدقوا مثل هذا الهراء .

وأضاف السفير أنه بالنسبة للاستفتاء، فإن مبادرة رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز لإحراج هيئة استشارية معينة معنية بشؤون السكان الأصليين في الدستور لم تتسبب في جدال شرس في المجتمع فحسب، بل تسببت في انقسام صريح.

وليس من المستغرب أن المأساة التاريخية التي حدثت في أستراليا، الناجمة عن الاستعمار، لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا، ولا يتوجد وصفات بسيطة للتغلب عليها.

يشار إلى أنه تم إجراء استفتاء، 14 أكتوبر الماضي، حول قضية ما إذا كان الأستراليون يوافقون على تكريس "حق التصويت" للسكان الأصليين في الدستور من خلال إنشاء هيئة استشارية في البرلمان بشأن مشكلاتهم، حيث صوت المشاركون ضد هذه الفكرة.








MENAFN19102023000132011024ID1107268882

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث