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أمين عام الأمم المتحدة يشدد علي ضرورة تخفيف المعاناة الإنسانية فى غزة

10/19/2023 4:30:14 AM
(MENAFN- Youm7) شدد أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة، علي ضرورة تخفيف المعاناة الإنسانية الهائلة في غزة من خلال وقف إنساني فوري لإطلاق النار في الشرق الأوسط.. وقال"الكثير من الأرواح ومصير المنطقة على المحك".

ووفق مركز إعلام الأمم المتحدة قال جوتيريش، "أثناء زيارته لبكين للمشاركة في المنتدي الثالث لمبادرة الحزام والطريق، إن وقف إطلاق النار سيوفر وقتا ومساحة للسماح الفوري بدخول الإغاثة إلى قطاع غزة حيث تحشد وكالات الأمم المتحدة مساعداتها الإنسانية قرب معبر رفح المصري على الحدود مع غزة لتكون جاهزة لإدخال المساعدات التي تشتد الحاجة إليها فور السماح بالوصول الإنساني إلى القطاع الذي لم تدخله أي مواد إغاثة منذ نحو عشرة أيام".

وكان أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أدان قصف مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، الذي أفادت التقارير الأولية بأنه أدى إلى مقتل المئات وأصاب الكثيرين بجراح، من بينهم نساء وأطفال، كما أدان الهجوم على مدرسة تابعة لوكالة الأونروا في وقت سابق اليوم في مخيم مغازي للاجئين في غزة، أدى إلى مقتل ستة أشخاص على الأقل.

وقدم الأمين العام، تعازيه الحارة لأسر الضحايا وأعرب عن أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين. وشدد على تمتع المستشفيات والعيادات والعاملين في المجال الطبي ومنشآت الأمم المتحدة، بالحماية بموجب القانون الدولي.









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