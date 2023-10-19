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موعد حسم مصير ثنائى المصرى بعد التحقيق فى اتحاد الكرة

10/19/2023 4:30:10 AM
(MENAFN- Youm7) شهدت الساعات الماضية خضوع الثنائى أحمد أيمن منصور
وأحمد عيد لاعبا النادى المصرى البورسعيدى المنضمان للفريق خلال الانتقالات الصيفية الماضية، للتحقيق فى اتحاد الكرة بناء على شكوى مسئولى نادى الزمالك ضدهما على خلفية توقيعهما لناديين.

ومن المقرر أن تعلن لجنة شئون اللاعبين فى اتحاد الكرة عن نتيجة التحقيق، وحسم مصير اللاعبين خلال 48 ساعة، بعد الاستماع لممثلى المصرى واللاعبين، وشكوى الزمالك فى أحقيته باللاعبين.

وكانت جلسة التحقيق مع اللاعبين قد شهدت حضور ثلاثة ممثلين عن النادى المصرى هم الحسيني أبو قمر نائب رئيس النادي،
ومحمد موسى عضو المجلس ومحمد بيومي محام النادي البورسعيدي.

وكانت إدارة النادي المصري قد خاطبت اتحاد الكرة لإرسال البطاقتين الخاصتين بلاعبى الفريق أحمد أيمن منصور وأحمد عيد، والمنضمين لصفوف الفريق البورسعيدي فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وصعدت إدارة النادى البورسعيدى بإرسال شكوى إلى فيفا للتحقق من موقف اللاعبين، ولم يتلق النادي رداً من الاتحاد الدولي حتى الآن.







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