موعد حسم مصير ثنائى المصرى بعد التحقيق فى اتحاد الكرة

(MENAFN
- Youm7) شهدت الساعات الماضية خضوع الثنائى أحمد أيمن منصور
وأحمد عيد لاعبا النادى المصرى البورسعيدى المنضمان للفريق خلال الانتقالات الصيفية الماضية، للتحقيق فى اتحاد الكرة بناء على شكوى مسئولى نادى الزمالك ضدهما على خلفية توقيعهما لناديين.
ومن المقرر أن تعلن لجنة شئون اللاعبين فى اتحاد الكرة عن نتيجة التحقيق، وحسم مصير اللاعبين خلال 48 ساعة، بعد الاستماع لممثلى المصرى واللاعبين، وشكوى الزمالك فى أحقيته باللاعبين.
وكانت جلسة التحقيق مع اللاعبين قد شهدت حضور ثلاثة ممثلين عن النادى المصرى هم الحسيني أبو قمر نائب رئيس النادي،
ومحمد موسى عضو المجلس ومحمد بيومي محام النادي البورسعيدي.
وكانت إدارة النادي المصري قد خاطبت اتحاد الكرة لإرسال البطاقتين الخاصتين بلاعبى الفريق أحمد أيمن منصور وأحمد عيد، والمنضمين لصفوف الفريق البورسعيدي فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وصعدت إدارة النادى البورسعيدى بإرسال شكوى إلى فيفا للتحقق من موقف اللاعبين، ولم يتلق النادي رداً من الاتحاد الدولي حتى الآن.
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