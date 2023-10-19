أون تايم سبورتس تحصل على حقوق بث دورى السوبر الأفريقى

(MENAFN
- Youm7) نجح قطاع القنوات الرياضية بالشبكة المتحدة للخدمات الإعلامية فى الحصول على حقوق البث التليفزيونى لمباريات دورى السوبر الأفريقى ، حيث أبرمت إدارة القطاع عقدا تبث بموجبه مباريات البطولة على شبكة قنوات أون تايم سبورتس، والتى تفتتح غداً بمباراة سيمبا التنزانى والأهلى المصرى بالعاصمة دار السلام.
وتقام البطولة المستحدثة التى ينظمها الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بمشاركة 8 أندية من عمالقة القارة السمراء، هى الأهلى المصرى والوداد المغربى والترجى التونسى وماميلودى صن داونز الجنوب أفريقى وإنيمبا النيجيرى وبترو أتلتيكو الأنجولى ومازيمبى الكونغولى وسيمبا التنزانى.
ومن المقرر أن تجرى البطولة فى الفترة من 20 أكتوبر الجارى حتى 11 نوفمبر المقبل، وتبلغ قيمة جوائزها 9 ملايين و700 ألف دولار.
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