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أون تايم سبورتس تحصل على حقوق بث دورى السوبر الأفريقى

10/19/2023 4:30:10 AM
(MENAFN- Youm7) نجح قطاع القنوات الرياضية بالشبكة المتحدة للخدمات الإعلامية فى الحصول على حقوق البث التليفزيونى لمباريات دورى السوبر الأفريقى ، حيث أبرمت إدارة القطاع عقدا تبث بموجبه مباريات البطولة على شبكة قنوات أون تايم سبورتس، والتى تفتتح غداً بمباراة سيمبا التنزانى والأهلى المصرى بالعاصمة دار السلام.



وتقام البطولة المستحدثة التى ينظمها الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بمشاركة 8 أندية من عمالقة القارة السمراء، هى الأهلى المصرى والوداد المغربى والترجى التونسى وماميلودى صن داونز الجنوب أفريقى وإنيمبا النيجيرى وبترو أتلتيكو الأنجولى ومازيمبى الكونغولى وسيمبا التنزانى.



ومن المقرر أن تجرى البطولة فى الفترة من 20 أكتوبر الجارى حتى 11 نوفمبر المقبل، وتبلغ قيمة جوائزها 9 ملايين و700 ألف دولار.












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