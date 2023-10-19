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وزارة الرياضة لليوم السابع: انتخابات الزمالك فى موعدها ولا تأجيل

10/19/2023 4:30:10 AM
(MENAFN- Youm7) أكد محمد الشاذلى المتحدث الرسمى لوزارة الشباب والرياضة أن انتخابات
الزمالك
فى موعدها، والمقرر لها غدا الجمعة، ولا تأجيل لها، حيث تقام فى الموعد المقرر.
وقال شاذلى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن انتخابات الزمالك لا ينطبق عليها بيان وزارة الشباب والرياضة الذى صدر أمس بوقف الأنشطة والفعاليات فى ظل الأوضاع الراهنة فى فلسطين، فالانتخابات ليست طابعا احتفاليا أو ماراثون أو تكريم حتى يتم تأجيلها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن مباريات الدورى وكل ما هو منافسات رسمية فى موعده، ولا يسرى عليه البيان الصادر امس من الوزارة.

وقررت وزارة الشباب والرياضة وقف كل الفعاليات والاحتفالات والأنشطة التى كان مقرر تنفيذها خلال فترة الحداد، ما دون الأنشطة الرسمية فى الرياضة ، وذلك في ضوء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر لمدة ثلاثة أيام، حداداً على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، وتعبيراً عن تضامن نشء مصر وشبابها مع أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

ويأتى ذلك فى ضوء الإدراك الكامل من كل مفردات المنظومة الشبابية والرياضية فى مصر لحرص القيادة السياسية المصرية لتقديم كل الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية، والوقوف إلى جانب الأشقاء من أبناء الشعب الفلسطيني.

وقامت وزارة الشباب والرياضة بعمل تعميم على جميع مديريات الشباب والرياضة فى جميع المحافظات بالالتزام الكامل بهذا القرار.








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