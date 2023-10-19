وزارة الرياضة لليوم السابع: انتخابات الزمالك فى موعدها ولا تأجيل

(MENAFN
- Youm7) أكد محمد الشاذلى المتحدث الرسمى لوزارة الشباب والرياضة أن انتخابات
الزمالك
فى موعدها، والمقرر لها غدا الجمعة، ولا تأجيل لها، حيث تقام فى الموعد المقرر.
وقال شاذلى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن انتخابات الزمالك لا ينطبق عليها بيان وزارة الشباب والرياضة الذى صدر أمس بوقف الأنشطة والفعاليات فى ظل الأوضاع الراهنة فى فلسطين، فالانتخابات ليست طابعا احتفاليا أو ماراثون أو تكريم حتى يتم تأجيلها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن مباريات الدورى وكل ما هو منافسات رسمية فى موعده، ولا يسرى عليه البيان الصادر امس من الوزارة.
وقررت وزارة الشباب والرياضة وقف كل الفعاليات والاحتفالات والأنشطة التى كان مقرر تنفيذها خلال فترة الحداد، ما دون الأنشطة الرسمية فى الرياضة ، وذلك في ضوء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر لمدة ثلاثة أيام، حداداً على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، وتعبيراً عن تضامن نشء مصر وشبابها مع أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.
ويأتى ذلك فى ضوء الإدراك الكامل من كل مفردات المنظومة الشبابية والرياضية فى مصر لحرص القيادة السياسية المصرية لتقديم كل الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية، والوقوف إلى جانب الأشقاء من أبناء الشعب الفلسطيني.
وقامت وزارة الشباب والرياضة بعمل تعميم على جميع مديريات الشباب والرياضة فى جميع المحافظات بالالتزام الكامل بهذا القرار.
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