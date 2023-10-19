رابطة الأندية: إقامة مباريات الدورى بمختلف أقسامه فى مواعيدها

MENAFN - Youm7) أكد مسئولو رابطة الأندية واتحاد الكرة إقامة مباريات الدورى بمختلف أقسامه فى مواعيدها المحددة مسبقاً، وتم التأكيد على الوقوف دقيقة حدادا فى جميع المباريات.

ووجه مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بالوقوف دقيقة حداد في جميع مسابقاته المحلية خلال الثلاثة أيام المقبلة بداية من اليوم تضامنا مع الشعب الفلسطيني ضد ما حدث من تجاوزات واعتداءات وحشية على أهالي غزة.

كما يعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة تأييده الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي في كل ما يتخذه من قرارات لدعم القضية الفلسطينية والحفاظ على الأمن القومي المصري.

فيما وافق مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام على طلب الدكتورة دينا الرفاعى عضو المجلس والمشرف على

الكرة النسائية ، بتشكيل منتخب لكرة القدم للسيدات تحت 17 عاما بعد النجاح الكبير الذى حققه منتخبى السيدات للشابات تحت 20 سنة والأول بقيادة محمد كمال.

وتلقى اتحاد الكرة المصرى إخطارا من نظيره الأفريقى، بتحديد الفترة من 12 إلى 20 أكتوبر المقبل موعدا لمباراتى منتخب الكرة النسائية تحت 20 سنة بقيادة محمد كمال، أمام الكونغو فى الدور الثانى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وحقق منتخب مصر للناشئات بقيادة محمد كمال فوزا عريضا على نظيره ساو تومى بنتيجة 11-0، فى إياب تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2024 والمقرر إقامتها فى كولومبيا العام المقبل، وكانت مباراة الذهاب التى أُجريت على استاد الإسكندرية، قد انتهت بفوز المنتخب المصرى بسبعة أهداف دون رد.

وحرص اللواء حلمى مشهور عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، والدكتورة دينا الرفاعى عضو الاتحاد المصرى لكرة القدم المشرف على ملف الكرة النسائية على دعم اللاعبات لتحقيق حلم التأهل للمونديال.