Thursday, 19 October 2023 02:00 GMT

دعاية ولافتات.. أجواء انتخابية تسطير على الزمالك قبل 24 ساعة من العمومية.. صور

10/19/2023 4:30:09 AM
(MENAFN- Youm7) ساعات قليلة تفصل نادى الزمالك عن إجراء انتخابات الجمعية العمومية لاختيار مجلس إدارة جديد يقود النادى فى دورة انتخابية جديدة، وقررت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك غلق مقر النادى اليوم الخميس فى تمام الساعة الثامنة مساءً، بسبب تجهيز النادى لإقامة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد، والمقرر لها غدا الجمعة.
وسيطرت أجواء الانتخابات والدعاية الانتخابية على النادى من ظهور لافتات للمرشحين، سواء في القوائم أو المستقلين.
وينهى نادي الزمالك استعداداته اليوم الخميس لاستقبال أعضاء الجمعية العمومية، وسط إجراءات انضباطية للحفاظ على سلامة الأعضاء من الزحام والتدافع.
وشدد عماد البنانى رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير نادى الزمالك على رجال الأمن المكلفين بتأمين العملية الانتخابية بضرورة الالتزام بالتعليمات والضوابط، حفاظاً على الاستقرار وخروج الانتخابات في أحسن صورة.
وأكدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي أن جميع بوابات النادي وعددها 7 بوابات كلها ستكون مفتوحة لدخول الأعضاء يوم الجمعة المقبل لحضور الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.
وأوضحت اللجنة أن دخول الأعضاء للمقر الانتخابي بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة سيكون من ثلاث بوابات من اتجاه بوابات النادي المطلة على شارع محمود بدر الدين وشارع 26 يوليو وبجوار مسجد الحامدية الشاذلية، على أن يكون الخروج من بوابتين تجاه بوابات النادي المختلفة منعا للتزاحم.




























MENAFN19102023000132011024ID1107268876

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث