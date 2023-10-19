دعاية ولافتات.. أجواء انتخابية تسطير على الزمالك قبل 24 ساعة من العمومية.. صور

(MENAFN
- Youm7) ساعات قليلة تفصل نادى الزمالك عن إجراء انتخابات الجمعية العمومية لاختيار مجلس إدارة جديد يقود النادى فى دورة انتخابية جديدة، وقررت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك غلق مقر النادى اليوم الخميس فى تمام الساعة الثامنة مساءً، بسبب تجهيز النادى لإقامة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد، والمقرر لها غدا الجمعة.
وسيطرت أجواء الانتخابات والدعاية الانتخابية على النادى من ظهور لافتات للمرشحين، سواء في القوائم أو المستقلين.
وينهى نادي الزمالك استعداداته اليوم الخميس لاستقبال أعضاء الجمعية العمومية، وسط إجراءات انضباطية للحفاظ على سلامة الأعضاء من الزحام والتدافع.
وشدد عماد البنانى رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير نادى الزمالك على رجال الأمن المكلفين بتأمين العملية الانتخابية بضرورة الالتزام بالتعليمات والضوابط، حفاظاً على الاستقرار وخروج الانتخابات في أحسن صورة.
وأكدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي أن جميع بوابات النادي وعددها 7 بوابات كلها ستكون مفتوحة لدخول الأعضاء يوم الجمعة المقبل لحضور الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.
وأوضحت اللجنة أن دخول الأعضاء للمقر الانتخابي بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة سيكون من ثلاث بوابات من اتجاه بوابات النادي المطلة على شارع محمود بدر الدين وشارع 26 يوليو وبجوار مسجد الحامدية الشاذلية، على أن يكون الخروج من بوابتين تجاه بوابات النادي المختلفة منعا للتزاحم.
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