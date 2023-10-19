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فائض الكويت التجاري مع اليابان يسجل ارتفاعا بنسبة 3ر16 في المئة

10/19/2023 4:29:52 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 19 - 10 (كونا) -- أظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم الخميس ارتفاعا في فائض الكويت التجاري مع اليابان في شهر سبتمبر الماضي للمرة الأولى منذ ستة أشهر بنسبة 3ر16 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 8ر77 مليار ين (519 مليون دولار أمريكي) وذلك بعد أن تجاوزت الصادرات قيمة الواردات بهامش كبير.
وذكرت البيانات التي أوردتها وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي ان فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل إيجابيا 15 عاما وثمانية أشهر.
وأضافت ان إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان ارتفع في الشهر الماضي للمرة الأولى منذ خمسة أشهر بنسبة 1ر20 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 9ر102 مليار ين (687 مليون دولار) فيما ارتفعت واردات الكويت من اليابان للشهر ال17 على التوالي بنسبة 1ر10 في المئة لتصل إلى 1ر25 مليار ين (168 مليون دولار).
وأظهرت البيانات ان الفائض التجاري للشرق الأوسط مع اليابان انخفض بنسبة 4ر42 في المئة ليصل إلى 1ر734 مليار ين (9ر5 مليار دولار) في سبتمبر الماضي مع انخفاض الصادرات المتجهة إلى اليابان من المنطقة بنسبة 32 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
وبينت ان شحنات النفط والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي شكلت 9ر94 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان انخفضت بنسبة 5ر32 في المئة فيما ارتفعت واردات المنطقة الاجمالية من اليابان بنسبة 4ر19 في المئة بفضل الطلب على السيارات والآلات والسلع المصنعة.
وأشارت البيانات الى ان الميزان التجاري العالمي لليابان سجل في الشهر الماضي فائضا للمرة الأولى منذ ثلاثة اشهر بقيمة 4ر62 مليار ين (417 مليون دولار) على خلفية الطلب القوي على السيارات وانخفاض فواتير الطاقة.
وذكرت أن صادرات اليابان ارتفعت بنسبة 3ر4 في المئة عن العام الماضي مدعومة بالمبيعات القوية للسيارات وقطع غيار السيارات والأدوية فيما انخفضت الواردات بنسبة 3ر16 في المئة مع انكماش أسعار الطاقة وخاصة النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والفحم.
ولا تزال الصين أكبر شريك تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة.(النهاية)

م ك / م خ




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