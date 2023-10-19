فائض الكويت التجاري مع اليابان يسجل ارتفاعا بنسبة 3ر16 في المئة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 19 - 10 (كونا) -- أظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم الخميس ارتفاعا في فائض الكويت التجاري مع اليابان في شهر سبتمبر الماضي للمرة الأولى منذ ستة أشهر بنسبة 3ر16 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 8ر77 مليار ين (519 مليون دولار أمريكي) وذلك بعد أن تجاوزت الصادرات قيمة الواردات بهامش كبير.
وذكرت البيانات التي أوردتها وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي ان فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل إيجابيا 15 عاما وثمانية أشهر.
وأضافت ان إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان ارتفع في الشهر الماضي للمرة الأولى منذ خمسة أشهر بنسبة 1ر20 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 9ر102 مليار ين (687 مليون دولار) فيما ارتفعت واردات الكويت من اليابان للشهر ال17 على التوالي بنسبة 1ر10 في المئة لتصل إلى 1ر25 مليار ين (168 مليون دولار).
وأظهرت البيانات ان الفائض التجاري للشرق الأوسط مع اليابان انخفض بنسبة 4ر42 في المئة ليصل إلى 1ر734 مليار ين (9ر5 مليار دولار) في سبتمبر الماضي مع انخفاض الصادرات المتجهة إلى اليابان من المنطقة بنسبة 32 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
وبينت ان شحنات النفط والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي شكلت 9ر94 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان انخفضت بنسبة 5ر32 في المئة فيما ارتفعت واردات المنطقة الاجمالية من اليابان بنسبة 4ر19 في المئة بفضل الطلب على السيارات والآلات والسلع المصنعة.
وأشارت البيانات الى ان الميزان التجاري العالمي لليابان سجل في الشهر الماضي فائضا للمرة الأولى منذ ثلاثة اشهر بقيمة 4ر62 مليار ين (417 مليون دولار) على خلفية الطلب القوي على السيارات وانخفاض فواتير الطاقة.
وذكرت أن صادرات اليابان ارتفعت بنسبة 3ر4 في المئة عن العام الماضي مدعومة بالمبيعات القوية للسيارات وقطع غيار السيارات والأدوية فيما انخفضت الواردات بنسبة 3ر16 في المئة مع انكماش أسعار الطاقة وخاصة النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والفحم.
ولا تزال الصين أكبر شريك تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة.(النهاية)
م ك / م خ
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