(الجناح السعودي) في (إكسبو الدوحة 2023) .. إبراز لرؤية المملكة 2030

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من سعود العجمي (تحقيق مصور)
الدوحة - 19 - 10 (كونا) -– يبرز جناح المملكة العربية السعودية المشارك في معرض (إكسبو الدوحة 2023) للبستنة الذي افتتح الشهر الحالي ويستمر حتى مارس المقبل واقع ومبادرات ورؤية المملكة 2030 في مجالات الاستدامة البيئية ومكافحة التصحر.
ويستمتع زائر الجناح بمشاهدة الثراء الإنساني والمكونات الثقافية والطبيعية للمملكة وحاضرها ومستقبلها المستدام من خلال ثلاثة اقسام هي (طبيعتنا) و(مبادراتنا) و(ازدهارنا).
ففي قسم (طبيعتنا) يتعرف الزائر على تضاريس وجغرافيا المملكة وما تحتويه من نباتات فيما يستعرض قسم (مبادرتنا) مشاريع ومبادرات السعودية الحالية لمواجهة التحديات البيئية.
أما القسم الأخير (ازدهارنا) فهو يركز على تطلعات (رؤية المملكة 2030) بما في ذلك مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر ومحمية (نيوم) وبرنامج الحد من الفقد والهدر.(النهاية) س س س / م خ
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