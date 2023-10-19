(الجناح السعودي) في (إكسبو الدوحة 2023) .. إبراز لرؤية المملكة 2030

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من سعود العجمي (تحقيق مصور)

الدوحة - 19 - 10 (كونا) -– يبرز جناح المملكة العربية السعودية المشارك في معرض (إكسبو الدوحة 2023) للبستنة الذي افتتح الشهر الحالي ويستمر حتى مارس المقبل واقع ومبادرات ورؤية المملكة 2030 في مجالات الاستدامة البيئية ومكافحة التصحر.

ويستمتع زائر الجناح بمشاهدة الثراء الإنساني والمكونات الثقافية والطبيعية للمملكة وحاضرها ومستقبلها المستدام من خلال ثلاثة اقسام هي (طبيعتنا) و(مبادراتنا) و(ازدهارنا).

ففي قسم (طبيعتنا) يتعرف الزائر على تضاريس وجغرافيا المملكة وما تحتويه من نباتات فيما يستعرض قسم (مبادرتنا) مشاريع ومبادرات السعودية الحالية لمواجهة التحديات البيئية.

أما القسم الأخير (ازدهارنا) فهو يركز على تطلعات (رؤية المملكة 2030) بما في ذلك مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر ومحمية (نيوم) وبرنامج الحد من الفقد والهدر.(النهاية) س س س / م خ