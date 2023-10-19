Thursday, 19 October 2023 01:59 GMT

صورة اليوم

10/19/2023 4:29:47 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) حشود كبيرة في ساحة الإرادة تنديداً بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

MENAFN19102023000071011013ID1107268873

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث