الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 308ر0 واليورو ينخفض إلى 325ر0

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 19 - 10 (كونا) -- استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الخميس عند مستوى 308ر0 دينار فيما انخفض سعر صرف اليورو بنسبة 34ر0 في المئة إلى مستوى 325ر0 دينار مقارنة بأسعار أمس.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض بنسبة 34ر0 في المئة إلى مستوى 374ر0 دينار فيما استقر الفرنك السويسري عند مستوى 343ر0 دينار والين الياباني عند 002ر0 دينار.
يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية. (النهاية)
ه ث
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