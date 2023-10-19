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استشهاد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية

10/19/2023 4:29:45 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 19 - 10 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الخميس بالضفة الغربية.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي ان الشهداء هم طه محاميد (16 عاما) أصيب برصاصة من النوع الحي في الرأس من مخيم (نور شمس) في مدينة (طولكرم) وابراهيم عوض (32 عاما) أصيب بالرصاص في الصدر وهو من بلدة (بدرس) غرب (رام الله) وأحمد صدوق (17 عاما) من مخيم (الدهيشة) في (بيت لحم) وأصيب برصاصة في الرأس.
واستشهد أربعة شبان مساء يوم أمس الأربعاء ثلاثة منهم في (رام الله) والرابع في قرية (جماعين) قرب (نابلس). (النهاية)

ن ق / م ج ز



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