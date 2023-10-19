استشهاد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 19 - 10 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الخميس بالضفة الغربية.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي ان الشهداء هم طه محاميد (16 عاما) أصيب برصاصة من النوع الحي في الرأس من مخيم (نور شمس) في مدينة (طولكرم) وابراهيم عوض (32 عاما) أصيب بالرصاص في الصدر وهو من بلدة (بدرس) غرب (رام الله) وأحمد صدوق (17 عاما) من مخيم (الدهيشة) في (بيت لحم) وأصيب برصاصة في الرأس.
واستشهد أربعة شبان مساء يوم أمس الأربعاء ثلاثة منهم في (رام الله) والرابع في قرية (جماعين) قرب (نابلس). (النهاية)
ن ق / م ج ز
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