وزيرا خارجية إيران والأردن يبحثان تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران - 19 - 10 (كونا) -- بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان مع نظيره الأردني أيمن الصفدي اليوم الخميس آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة لاسيما "الهجوم الوحشي" لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية أن عبداللهيان والصفدي أكدا ضرورة الوقف الفوري لجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد الأشخاص العزل لاسيما من النساء والأطفال في غزة.
ودعا الوزيران إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة لإيصال المساعدات العاجلة إلى هذه المنطقة ومنع التهجير القسري للشعب الفلسطيني.(النهاية)
م و / م ج ز
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