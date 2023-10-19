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وزيرا خارجية إيران والأردن يبحثان تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

10/19/2023 4:29:45 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران - 19 - 10 (كونا) -- بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان مع نظيره الأردني أيمن الصفدي اليوم الخميس آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة لاسيما "الهجوم الوحشي" لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية أن عبداللهيان والصفدي أكدا ضرورة الوقف الفوري لجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد الأشخاص العزل لاسيما من النساء والأطفال في غزة.
ودعا الوزيران إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة لإيصال المساعدات العاجلة إلى هذه المنطقة ومنع التهجير القسري للشعب الفلسطيني.(النهاية)

م و / م ج ز




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