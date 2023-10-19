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بنك الخليج يحقق 8ر53 مليون دينار أرباحا صافية في 9 أشهر

10/19/2023 4:29:45 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 19 - 10 (كونا) -- أعلن بنك الخليج تحقيقه 8ر53 مليون دينار (نحو 164 مليون دولار أمريكي) أرباحا صافية في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع 7ر45 مليون دينار (نحو 3ر139 مليون دولار) في الفترة ذاتها من 2022 بزياده نسبتها 7ر17 في المئة.
وقال البنك في إفصاح منشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت اليوم الخميس إن ربحية السهم في فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بلغت 02ر16 فلس مقارنة مع 74ر13 فلس في الفترة ذاتها من 2022 بزيادة نسبتها 6ر16 في المئة.
وأسس البنك عام 1960 وأدرج في بورصة الكويت عام 1984 ويبلغ رأسماله المصرح بنحو 486 مليون دينار (نحو 4ر1 مليار دولار) ويزاول كافة الأعمال المصرفية .(النهاية)

م ك ع / ه ث




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