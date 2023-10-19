بنك الخليج يحقق 8ر53 مليون دينار أرباحا صافية في 9 أشهر

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 19 - 10 (كونا) -- أعلن بنك الخليج تحقيقه 8ر53 مليون دينار (نحو 164 مليون دولار أمريكي) أرباحا صافية في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع 7ر45 مليون دينار (نحو 3ر139 مليون دولار) في الفترة ذاتها من 2022 بزياده نسبتها 7ر17 في المئة.
وقال البنك في إفصاح منشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت اليوم الخميس إن ربحية السهم في فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بلغت 02ر16 فلس مقارنة مع 74ر13 فلس في الفترة ذاتها من 2022 بزيادة نسبتها 6ر16 في المئة.
وأسس البنك عام 1960 وأدرج في بورصة الكويت عام 1984 ويبلغ رأسماله المصرح بنحو 486 مليون دينار (نحو 4ر1 مليار دولار) ويزاول كافة الأعمال المصرفية .(النهاية)
م ك ع / ه ث
MENAFN19102023000071011013ID1107268869
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