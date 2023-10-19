طلبة الكويت يواصلون وقفاتهم التضامنية مع أشقائهم في فلسطين ضد إجرام الاحتلال الإسرائيلي

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من فيصل الخميلي (حدث مصور)

الكويت - 19 - 10 (كونا) -- لم تكن الصور المروعة للضحايا الفلسطينيين وخصوصا الأطفال الذين استشهدوا أو أصيبوا إثر العدوان الوحشي لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لتمر مرورا عابرا على طلبة وأطفال الكويت كما كل الشعب الكويتي بل واصلوا وقفاتهم تضامنا مع أشقائهم الفلسطينيين ورفضا لإجرام الاحتلال الإسرائيلي.

فمع أولى لحظات اليوم الدراسي شهدت مدارس الكويت كافة في الطابور الصباحي وقفات للطلبة تضامنا مع الأشقاء الفلسطينيين رافعين أعلام فلسطين والكوفية الفلسطينية منددين بقصف قوات الاحتلال للشعب الفلسطيني الأعزل والذي أسفر عن نحو 3500 شهيد وأكثر من 12 ألف جريح.

وهذا الموقف الكويتي الأصيل لطلبة الكويت ينبع من مبادئ الأخوة والقيم السامية التي جبل عليها أهلها حيث صرح الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بوزارة التربية الدكتور غانم السليماني على هامش تنظيم ثانوية مارية القبطية للبنات وقفة تضامنية إزاء الأحداث المؤسفة في قطاع غزة بأن الوزارة أصدرت تعميما لكل المدارس بتنظيم وقفة احتجاجية في الطابور الصباحي تعبر عن تمسك الطلبة بالقضية الفلسطينية والوقوف مع الشعب الفلسطيني تجاه قضيته العادلة.

وقال السليماني إن هذه الوقفة تؤكد موقف دولة الكويت الثابت مع القضية الفلسطينية علاوة على توصيل رسالة للعالم أجمع بما يدور في قطاع غزة من عملية وحشية ممنهجة ومنها ماحدث أمس الأول من قصف مستشفى المعمداني وأدى لارتقاء أكثر من 500 شهيد.

وعلى هامش الوقفة الاحتجاجية أقيم معرض صور عن خريطة فلسطين والمسجد الأقصى ولوحات تعبيرية عن الحق الفلسطيني بالدفاع عن أرضه المحتلة كما قدمت طالبات ثانوية مارية القبطية للبنات في الطابور الصباحي عروضا تثميلية لمشاهد العنف والقتل التي نفذتها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق أهالي قطاع غزة. (النهاية) ف ر / ت م