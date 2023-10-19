وحدة تنظيم التأمين تحقق 3ر7 مليون دينار إيرادات عن السنة المالية (2022-2023)

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من سليمان رضا

الكويت - 19 - 10 (كونا) -- أعلنت وحدة تنظيم التأمين اليوم الخميس تحقيقها إيرادات بلغت 3ر7 مليون دينار كويتي (6ر23 مليون دولار أمريكي) عن السنة المالية (2022-2023) مسجلة بذلك أفضل أداء مالي لها منذ تأسيسها عام 2019.

وقال رئيس الوحدة محمد العتيبي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن صافي نتائج الأعمال والوفر المحقق بلغ أكثر من 5 ملايين دينار (1ر16 مليون دولار) خلال السنة المالية المذكورة كما ارتفعت صافي نسبة الموجودات بنسبة تجاوزت 70 بالمئة مقارنة بالسنة المالية (2021-2022).

وأضاف العتيبي أن الوحدة وخلال 3 سنوات حققت إيرادات بأكثر من 16 مليون دينار (51 مليون دولار أمريكي) فيما بلغ النصيب المستحق لمصلحة خزانة الدولة ما يقارب من 11 مليون دينار (5ر35 مليون دولار).

وأوضح أن الوحدة نجحت في تعزيز إيراداتها وإدارة مواردها المالية "على نحو حصيف" وتطبيق القانون رقم 45 لسنة 2022 الخاص بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية مع الالتزام بتحويل 90 بالمئة من صافي نتائج أعمالها إلى الخزانة العامة.

ولفت إلى أن الأداء المالي المتميز للوحدة يرجع إلى جهود منتسبيها والتزام الشركات الخاضعة للقانون بتسديد الرسوم المستحقة وفقا للمواعيد المحددة والمتابعة الدقيقة لأعضاء اللجنة العليا.

وذكر أن وحدة تنظيم التأمين وخلال السنة المالية السابقة أخذت بعين الاعتبار تعزيز الإيرادات بموجب هيكل شامل ومتكامل لرسوم الإشراف والخدمات المقدمة من الوحدة بالإضافة إلى الالتزام التام بترشيد الإنفاق وضبط المصروفات في ميزانياتها.

وأكد العتيبي أن التحديات والضغوط كافة زادت الإصرار في الوحدة على تحقيق المزيد من الإنجازات من خلال تطبيق استراتيجية طموحة تضع قطاع التأمين في المكانة التي يستحقها.

وأشار إلى أن الشركات التي تقدمت بتوفيق أوضاعها بلغ عددها أكثر من 170 من شركات ومهن تأمينية ومراقبي حسابات وأن أكثر من 160 طلبا قد تم استكمال إجراءات توفيق الأوضاع بشأنها "وجار العمل على استقبال باقي طلبات توفيق الأوضاع للشركات الخاضعة لرقابة وحدة تنظيم التأمين".

ولفت إلى إطلاق استراتيجية الوحدة الأولى للسنوات الأربع المقبلة (2023-2027) التي تتوافق مع خطة التنمية ورؤية دولة الكويت لعام 2035 حيث تضم أربعة محاور رئيسية وعدة أهداف استراتيجية تسعى إلى تحسين كفاءة بيئة العمل الجاذبة للعاملين والمتعاملين في قطاع التأمين وتعزيز منظومة التحول الرقمي للخدمات المقدمة لهذا للقطاع في دولة الكويت.

من جانبه أكد نائب رئيس الوحدة عبدالله السنان التزام الوحدة بمواصلة تقديم أعلى مستويات الجودة لقطاع التأمين وتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل لافتا إلى أن 86 بالمئة من الشركات الخاضعة لرقابته التزمت بسداد الرسوم المقررة عليها في حين تم توقيع غرامات تأخير على 9 شركات.

وأشار السنان إلى أن الوحدة تلقت 4271 شكوى خلال للسنة المالية (2022-2023) ونجحت في حل 99 بالمئة من تلك الشكاوى.

وأوضح أن إجمالي الأقساط المباشرة للشركات الكويتية والأجنبية الخاضعة لرقابة الوحدة ارتفع من 568 مليون دينار (ما يعادل 8ر1 مليار دولار) في (2021- 2022) إلى 631 مليون دينار (حوالي ملياري دولار) للسنة المالية (2022-2023) فيما ارتفع عدد الوثائق التأمينية الصادرة من 5ر1 مليون وثيقة إلى 8ر1 مليون وثيقة.

وقال السنان إنه تمت إحالة 744 مخالفة إلى الإدارة القانونية للوحدة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الشركات المخالفة سواء بالإحالة إلى التحقيق او بإيقافها عن مزاولة نشاط التأمين والذي أدى إلى عدم تجديد ترخيص الشركات الموقوفة في وقت تمت إحالة بعض الشركات إلى النيابة العامة بسبب المخالفات الجسيمة التي ارتكبتها.

يذكر أن وحدة تنظيم التأمين أسست وفقا للقانون رقم 125 لسنة 2019 كجهة حكومية مستقلة ماليا وإداريا وتقوم بموجبه على تنظيم نشاط التأمين والرقابة عليه وتطوير أدواته بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية. (النهاية) س م ر / ت م