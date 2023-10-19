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طقس البلاد خريفي ورطب نسبيا مع فرصة لأمطار متفرقة وتكون الضباب ليلا في عطلة نهاية الأسبوع

10/19/2023 4:29:44 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 19 - 10 (كونا) -- توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون طقس البلاد في عطلة نهاية الأسبوع خريفيا ورطبا نسبيا خصوصا على المناطق الساحلية مصحوبا برياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مع تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة وفرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا خصوصا على المناطق الشمالية وتكون الضباب على بعض المناطق ليلا.
وقال مدير الإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الطقس نهار اليوم الخميس يكون حارا ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية وغائما جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 15 و45 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا وفرصة للغبار المثار على المناطق المكشوفة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 37 و39 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.
وأضاف القراوي أن الطقس الليلة يكون معتدلا ورطبا وغائما جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على المناطق الساحلية ما بين 8 و40 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 23 و27 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.
وذكر أن الطقس نهار غد الجمعة يكون حارا وغائما جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 36 و38 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.
وبين أن الطقس غدا ليلا يكون معتدلا ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية وغائما جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 20 و23 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.
وعن الطقس نهار بعد غد السبت قال القراوي إنه يكون مائلا للحرارة وغائما جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 34 و36 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.
وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون معتدلا وغائما جزئيا والرياح شمالية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 20 و23 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام. (النهاية)

م ف / ت م




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