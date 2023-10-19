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الاحتلال يعتقل 155 فلسطينيا بالضفة الغربية

10/19/2023 4:29:36 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 19 تشرين الأول (بترا)- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، حملة مداهمات واقتحامات واعتقالات واسعة في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، طالت 155 فلسطينيا، بينهم 50 عاملا من قطاع غزة.
وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن الخليل وبيت لحم وطولكرم وطوباس والأغوار الشمالية ونابلس ورام الله والبيرة وأريحا وقلقيلية وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، واعتقلت الفلسطينيين بزعم أنهم مطلوبون.
--(بترا)
م ف/رق
19/10/2023 11:08:25

MENAFN19102023000117011021ID1107268865

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