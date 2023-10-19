Thursday, 19 October 2023 01:59 GMT

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

10/19/2023 4:29:35 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 19 تشرين الأول (بترا)- اقتحم مستوطنون متطرفون، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة، وذلك بحراسة وحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته وسط التصدي لهم بالطرد وهتافات التكبير الاحتجاجية من قبل المصلين والمرابطين.
وينفذ المستوطنون اقتحامات يومية استفزازية للمسجد الأقصى المبارك ما عدا يومي الجمعة والسبت، في محاولة للسيطرة عليه وفرض التقسيم الزماني والمكاني.
--(بترا)
م ف/رق
19/10/2023 10:57:00

MENAFN19102023000117011021ID1107268864

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