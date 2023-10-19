استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية
التاريخ
10/19/2023 4:29:35 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 19 تشرين الأول (بترا)- استشهد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، وأصيب آخرون في مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، عن استشهاد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال إثر مواجهات عنيفة، في طولكرم، وغرب رام الله، ومخيم الدهيشة في بيت لحم.
--(بترا)
م ف/اص/رق
19/10/2023 10:17:33
MENAFN19102023000117011021ID1107268863
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