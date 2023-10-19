استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 19 تشرين الأول (بترا)- استشهد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، وأصيب آخرون في مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، عن استشهاد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال إثر مواجهات عنيفة، في طولكرم، وغرب رام الله، ومخيم الدهيشة في بيت لحم.

--(بترا)

م ف/اص/رق

19/10/2023 10:17:33