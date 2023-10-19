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استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

10/19/2023 4:29:35 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 19 تشرين الأول (بترا)- استشهد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، وأصيب آخرون في مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، عن استشهاد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال إثر مواجهات عنيفة، في طولكرم، وغرب رام الله، ومخيم الدهيشة في بيت لحم.
--(بترا)
م ف/اص/رق
19/10/2023 10:17:33

MENAFN19102023000117011021ID1107268863

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