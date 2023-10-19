تركيا تعلن الحداد 3 أيام على شهداء مستشفى المعمداني في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 تشرين الأول (بترا)- أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الحداد الوطني 3 أيام في بلاده على شهداء القصف على مستشفى"المعمداني" في غزة.
وبحسب وكالة " الأناضول" التركية، كتب إردوغان، عبر حسابه على منصة إكس، الليلة الماضية، "نحن في تركيا نشعر في داخل قلوبنا بحجم الآلام الكبيرة التي يعيشها أشقاؤنا الفلسطينيون".
وأضاف "تم إعلان الحداد الوطني في بلادنا لمدة 3 أيام، احتراما لآلاف الشهداء الذين معظمهم من الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء".
ودعا إردوغان إلى "وقف الوحشية غير المسبوقة في غزة".
--(بترا)
رصد/أغ/اص
19/10/2023 10:03:27
MENAFN19102023000117011021ID1107268861
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