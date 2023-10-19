تركيا تعلن الحداد 3 أيام على شهداء مستشفى المعمداني في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 تشرين الأول (بترا)- أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الحداد الوطني 3 أيام في بلاده على شهداء القصف على مستشفى"المعمداني" في غزة.

وبحسب وكالة " الأناضول" التركية، كتب إردوغان، عبر حسابه على منصة إكس، الليلة الماضية، "نحن في تركيا نشعر في داخل قلوبنا بحجم الآلام الكبيرة التي يعيشها أشقاؤنا الفلسطينيون".

وأضاف "تم إعلان الحداد الوطني في بلادنا لمدة 3 أيام، احتراما لآلاف الشهداء الذين معظمهم من الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء".

ودعا إردوغان إلى "وقف الوحشية غير المسبوقة في غزة".

--(بترا)

رصد/أغ/اص

19/10/2023 10:03:27