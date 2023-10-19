الروابدة: صندوق استثمار الضمان يقوم بدور هام في تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 تشرين الأول (بترا)- أكدت وزير العمل، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة، أهمية الدور الذي يقوم به صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي الوطني، والتنمية المستدامة الشاملة، وتعزيز متانة واستدامة المركز المالي للمؤسسة.

وقالت الروابدة، خلال لقائها اليوم الخميس، رئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي مازن الخطيب، ورئيس صندوق الاستثمار الدكتور عز الدين كناكرية، ومدراء الصندوق، إن قانون الضمان الاجتماعي حدد إطار الحوكمة المؤسسية للضمان الاجتماعي بشقيه التأميني المتمثل بالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، والاستثماري المتمثل بصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.

وأضافت أن القانون حدد أيضا الدور الرقابي لمجلس إدارة المؤسسة في إقرار السياسة العامة الاستثمارية للصندوق والتوزيع الاستراتيجي للموجودات والموازنة السنوية، بناء على توصية مجلس الاستثمار، ومتابعة التزام صندوق الاستثمار بتحقيق أهدافه الاستراتيجية، بما يعزز ديمومة الضمان الاجتماعي.

من جهته، بين الخطيب جهود مجلس الاستثمار في تنفيذ السياسة الاستثمارية، ووضع الخطط والبرامج التي تمكن الصندوق من تحقيق عوائد مجدية ومستمرة على الموجودات، وتوفير السيولة اللازمة لتمكين المؤسسة من الوفاء بالتزاماتها المستقبلية تجاه المشتركين والمتقاعدين، وكذلك المساهمة في نمو الاقتصاد الوطني من خلال استثمارات استراتيجية في قطاعات حيوية.

بدوره، قدم الدكتور كناكرية، عرضا تضمن الأداء المالي للصندوق للربع الثالث من العام الحالي، مشيرا إلى أن موجودات الصندوق ارتفعت لتبلغ حوالي 14.5 مليار دينار، مقارنة مع 13.8 مليار دينار لنهاية العام الماضي، كما ارتفع الدخل المتحقق من المحافظ الاستثمارية المختلفة ليصل الى حوالي 611 مليون دينار لنهاية الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة مع 504.8 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.

واستعرض أبرز مستجدات المشاريع التي يستثمر فيها الصندوق في قطاعات البنوك، والتعدين، والطاقة، والسياحة، والزراعة، والتطوير العقاري والمناطق التنموية، إضافة إلى تمويل مشاريع في قطاعات الصحة والنقل والتعدين عبر نافذة التأجير التمويلي.

وبين كناكرية أن الصندوق يقوم حاليا بدراسة الفرص الاستثمارية في قطاعات التعدين والطاقة، إضافة إلى اهتمام الصندوق بالاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة ومنها مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشاريع رؤية التحديث الاقتصادي.

--(بترا)

ع ف/أ م

19/10/2023 09:47:13