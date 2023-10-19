شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي على مدرسة للأونروا في خان يونس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 19 تشرين الأول بترا)- استشهد العشرات من الفلسطينيين، ليلة أمس، وأصيب آخرون، جراء استهداف قصف عنيف للطائرات الإسرائيلية، مدرسة تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، قرب مستشفى ناصر بمدينة خان يونس.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن القصف الإسرائيلي أدى لارتقاء عدد من الشهداء والجرحى، ونزوح مئات المواطنين إلى المدارس للاحتماء من الغارات الإسرائيلية التي دمرت منازل العديد منهم، لا سيما شمال غزة.
كما شنت الطائرات غارة على منزل قرب مدرسة أحمد عبد العزيز التي تأوي نازحين في منطقة الحاووز بمخيم خان يونس جنوب القطاع.
وأشارت الوكالة إلى ارتقاء 9 شهداء على الأقل بينهم 7 أطفال في قصف على منزل عائلة البكري جنوب خان يونس، حيث نقلوا إلى مستشفى ناصر في المدينة، وما زال العديد من أفراد العائلة تحت الركام.
وفي مخيم النصيرات، استشهد طفل رضيع، وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على المخيم خلال الليل.
وتجددت الغارات الإسرائيلية على مناطق ومبان سكنية متفرقة في رفح جنوب قطاع غزة، وأفاد شهود عيان أن 20 فلسطينيا ارتقوا جراء قصف استهدف منزلين.
كما سقط العديد من الشهداء والجرحى في قصف استهدف محيط مستشفى القدس في تل الهوى غربي غزة، فيما قصف الطيران الإسرائيلي منزلا في تل السلطان غرب رفح وأنباء عن إصابات ومفقودين.
وشن طيران الاحتلال الحربي، مساء أمس، سلسلة غارات على منازل الفلسطينيين في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وكذلك استهدفت طائراته منزلا لعائلة الغندور في شارع الهوجا بمعسكر جباليا، ما أدى لارتقاء 5 فلسطينيين وإصابة آخرين.
--(بترا)
رصد/أغ/اص/رق
19/10/2023 08:32:42
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