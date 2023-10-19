شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي على مدرسة للأونروا في خان يونس

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 19 تشرين الأول بترا)- استشهد العشرات من الفلسطينيين، ليلة أمس، وأصيب آخرون، جراء استهداف قصف عنيف للطائرات الإسرائيلية، مدرسة تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، قرب مستشفى ناصر بمدينة خان يونس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن القصف الإسرائيلي أدى لارتقاء عدد من الشهداء والجرحى، ونزوح مئات المواطنين إلى المدارس للاحتماء من الغارات الإسرائيلية التي دمرت منازل العديد منهم، لا سيما شمال غزة.

كما شنت الطائرات غارة على منزل قرب مدرسة أحمد عبد العزيز التي تأوي نازحين في منطقة الحاووز بمخيم خان يونس جنوب القطاع.

وأشارت الوكالة إلى ارتقاء 9 شهداء على الأقل بينهم 7 أطفال في قصف على منزل عائلة البكري جنوب خان يونس، حيث نقلوا إلى مستشفى ناصر في المدينة، وما زال العديد من أفراد العائلة تحت الركام.

وفي مخيم النصيرات، استشهد طفل رضيع، وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على المخيم خلال الليل.

وتجددت الغارات الإسرائيلية على مناطق ومبان سكنية متفرقة في رفح جنوب قطاع غزة، وأفاد شهود عيان أن 20 فلسطينيا ارتقوا جراء قصف استهدف منزلين.

كما سقط العديد من الشهداء والجرحى في قصف استهدف محيط مستشفى القدس في تل الهوى غربي غزة، فيما قصف الطيران الإسرائيلي منزلا في تل السلطان غرب رفح وأنباء عن إصابات ومفقودين.

وشن طيران الاحتلال الحربي، مساء أمس، سلسلة غارات على منازل الفلسطينيين في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وكذلك استهدفت طائراته منزلا لعائلة الغندور في شارع الهوجا بمعسكر جباليا، ما أدى لارتقاء 5 فلسطينيين وإصابة آخرين.

--(بترا)

رصد/أغ/اص/رق

19/10/2023 08:32:42