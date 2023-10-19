الأمم المتحدة: عدد ضحايا المستشفى الأهلي بغزة 471

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 19 تشرين الأول (بترا)- أورد تقرير صدر عن الأمم المتحدة أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) مساء الثلاثاء بلغ 471 شخصًا، من بينهم أطفال وموظفون في مجال الرعاية الصحية وأشخاص نازحون.

وبلغ عدد الشهداء في غزة منذ السابع من الشهر الجاري، حسب التقرير، ولغاية مساء الأربعاء، 3478 شهيدا منهم 853 طفلا. ويعتقد أن مئات الشهداء الإضافيين محاصرون تحت الأنقاض.

وبلغ عدد الجرحى في قطاع غزة 12500 جريح.

ويستهلك الناس في غزة، حسبما جاء بالتقرير، المزيد من المياه من مصادر غير آمنة، ما يعرضهم لخطر الموت، ويعرض السكان لخطر تفشي الأمراض المعدية.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قطعت عن القطاع الماء والكهرباء، ومنعت عنهم الأكل والدواء.

وفي الليلة الماضية، تعرض أحد المخابز الستة المتعاقدة مع برنامج الأغذية العالمي، والتي توفر الخبز لحوالي 12 ألف شخص للقصف في دير البلح بالمنطقة الوسطى وأصبح خارج الخدمة.

وجاء في التقرير، أن أربعة مخابز أخرى في أنحاء القطاع لن تتمكن من توفير أي خبز بحلول اليوم بسبب نقص الوقود اللازم لتشغيل الآلات، مشيرا إلى أن المخابز غير قادرة على العمل بسبب النقص في المواد الأساسية، وخاصة دقيق القمح، والمتوقع أن ينفد خلال أقل من أسبوع.

ولا تعمل سوى واحدة من المطاحن الخمسة في غزة.

من جهة أخرى، أورد تقرير صدر عن مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، اليوم، أن إسرائيل قتلت خلال اعتداءاتها على الضفة الغربية والقدس الشرقية، منذ السابع من الشهر الجاري، 64 فلسطينيًا، من بينهم 18 طفلاً.

وقال التقرير إن القوات الإسرائيلية قتلت 59 فلسطينيا، فيما قٌتل خمسة فلسطينيين على يد المستوطنين الإسرائيليين، بينهم طفل واحد.

وقتلت القوات الإسرائيلية ثلاثة فلسطينيين خلال الاحتجاجات عقب الاعتداء على المستشفى الأهلي في غزة.

وحسب التقرير، فإن العدد الإجمالي للفلسطينيين المصابين في الفترة نفسها، وصل إلى 1,255، من بينهم 122 طفلاً، بالإضافة إلى إصابة 29 فلسطينيًا آخرين على يد المستوطنين.

وأصيب أكثر من 1,100 فلسطيني على يد القوات الإسرائيلية، في سياق المظاهرات.

إلى ذلك، هجر ما لا يقل عن 74 أسرة فلسطينية، تضم 545 شخصًا، جلهم من الأطفال، من 13 تجمعًا رعويًا في المنطقة (ج) في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول، وسط عنف مكثف من قبل المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول.

-- (بترا)

م د/ف ج

19/10/2023 06:05:18