أجواء خريفية لطيفة في أغلب المناطق اليوم ومعتدلة غدًا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 تشرين الأول (بترا)-تسود أجواء اليوم الخميس، خريفية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك احتمال لهطول زخات خفيفة ومتقطعة من المطر في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، ترتفع يوم غدٍ الجمعة، درجات الحرارة قليلاً لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال المملكة وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

يطرأ السبت، ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، بينما تصبح حارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في شرق المملكة.

يطرأ الأحد، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً ومثيرة للغبار خاصة في شرق المملكة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 25 - 15 درجات مئوية، وفي غرب عمان 23 - 13، وفي المرتفعات الشمالية 21 - 12 وفي مرتفعات الشراة 20 - 10، وفي مناطق البادية 28 - 14، وفي مناطق السهول 25 - 15، وفي الأغوار الشمالية 32 - 19، وفي الأغوار الجنوبية 33 - 22، وفي البحر الميت 32 - 21، وفي خليج العقبة 31 - 21 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/ف ج

19/10/2023 06:00:49