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استشهاد فلسطيني برصاص مستوطنين متطرفين شمالي رام الله

10/19/2023 4:29:32 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 19 تشرين الأول (بترا)- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها مساء أمس الأربعاء، عن استشهاد الشاب محمد عبد الرحمن حسين فواقة، برصاص مستوطنين متطرفين.
وبحسب بيان الوزارة، هاجم المستوطنون، بلدة دورا القرع شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية انطلاقا من مستوطنة بيت ايل الجاثمة على أراضي المواطنين في البلدة.
--(بترا)
م ف/ب ع/ هـ ح
19/10/2023 00:30:06

MENAFN19102023000117011021ID1107268855

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