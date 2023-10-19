استشهاد فلسطيني برصاص مستوطنين متطرفين شمالي رام الله
التاريخ
10/19/2023 4:29:32 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 19 تشرين الأول (بترا)- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها مساء أمس الأربعاء، عن استشهاد الشاب محمد عبد الرحمن حسين فواقة، برصاص مستوطنين متطرفين.
وبحسب بيان الوزارة، هاجم المستوطنون، بلدة دورا القرع شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية انطلاقا من مستوطنة بيت ايل الجاثمة على أراضي المواطنين في البلدة.
--(بترا)
م ف/ب ع/ هـ ح
19/10/2023 00:30:06
MENAFN19102023000117011021ID1107268855
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