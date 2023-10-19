مؤشرات الأسهم الأميركية تخسر أكثر من 600 نقطة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 18 تشرين الأول (بترا)- انخفضت مؤشرات مؤشرات الأسهم الأميركية، اليوم الأربعاء، 645 نقطة فيما وصلت عائدات السندات إلى أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات بعد بيانات مبيعات التجزئة.
وانخفض مؤشر داو جونز، اليوم 332 نقطة ليغلق على 33665 نقطة، فيما انخفض مؤشر"نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 219 نقطة ليتراجع الى 13314 نقطة.
أما مؤشر (S&P500) فانخفض 58 نقطة ليصل الى 4314 نقطة، كما انخفض مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، 36 نقطة ليتراجع الى 1720 نقطة.
إلى ذلك، ارتفع النفط الأميركي الخام (وست تكساس) دولارا ليصل الى 88 دولارا للبرميل الواحد.
-- (بترا)
م د/ب ع/ هـ ح
19/10/2023 00:10:13
MENAFN19102023000117011021ID1107268854
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