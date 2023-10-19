مؤشرات الأسهم الأميركية تخسر أكثر من 600 نقطة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 18 تشرين الأول (بترا)- انخفضت مؤشرات مؤشرات الأسهم الأميركية، اليوم الأربعاء، 645 نقطة فيما وصلت عائدات السندات إلى أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات بعد بيانات مبيعات التجزئة.

وانخفض مؤشر داو جونز، اليوم 332 نقطة ليغلق على 33665 نقطة، فيما انخفض مؤشر"نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 219 نقطة ليتراجع الى 13314 نقطة.

أما مؤشر (S&P500) فانخفض 58 نقطة ليصل الى 4314 نقطة، كما انخفض مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، 36 نقطة ليتراجع الى 1720 نقطة.

إلى ذلك، ارتفع النفط الأميركي الخام (وست تكساس) دولارا ليصل الى 88 دولارا للبرميل الواحد.

-- (بترا)

م د/ب ع/ هـ ح

19/10/2023 00:10:13