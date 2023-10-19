الاتحاد البرلماني العربي يثمن ثبات وصمود الشعب الفلسطيني في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الأول(بترا)- أكد البيان الختامي للاتحاد البرلماني العربي دعم رؤساء البرلمانات والمجالس العربية للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وثمن رؤساء المجالس والبرلمانات العربية، في بيان صدر، عن المؤتمر الخامس والثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، ثبات وصمود الشعب الفلسطيني الذي تحمَّل جرائم الاحتلال لعقود طويلة.

وجددوا، خلال المؤتمر، الذي عقد في بغداد اليوم الأربعاء، الوعد والعهد بأن قضية فلسطين العروبة والتاريخ، ستبقى منارةً للحق في وجه الباطل، وبوصلة العرب والمسلمين في جميع أصقاع الأرض، بشعبها وترابها ومقدساتها المسيحية والإسلامية، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك.

وتبنى المجتمعون تقديم بند طارئ ضمن اجتماعات الدورة 147، للاتحاد البرلماني الدولي والمزمع عقده في 23 الشهر الحالي، والذي يتضمن وقف الحرب على غزه وإيقاف انتهاكات حقوق الإنسان.

ودان البيان الختامي بأشدّ وأقسى العبارات إرهاب الدولة الذي تمارسه سلطات الكيان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني بكل فئاته، لا سيما المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، في محاولة فاشلة منهم لكسر إرادة الشعب وإنفاذ التطهير العرقي على أوسع نطاق، والتهجير القسري، وتصفية القضية الفلسطينية.

وأكد أن الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني وآخرها قصف مستشفى المعمداني، سيؤدي إلى انفجار لا سابق له في كامل الأرض العربية، فضلاً عن توسيع دائرة القتل الجماعي وشريعة الغاب، التي تحاول إسرائيل الترويج لها منذ العام 1948.

وطالب الأسرة الدولية التدخل العاجل والفوري، وقول كلمة الحق في وجه انتهاكات الكيان الإسرائيلي، ووقفها وإيقاف الجرائم بحق الإنسانية، والمحاولات لعزل غزة وقتل شعبها.

كما طالب بوقف اعتداءات المستوطنين والمتطرفين اليهود على المسجد الأقصى وكنيسة القيامة والاعتداء على المواطنين الفلسطينيين في قرى ومدن فلسطينية محتلة.

وقال إن نهج ازدواجية المعايير، الذي تستخدمه بعض الدول والتي تساوي بين الجلاد والضحية، يفقدها مصداقيتها ومكانتها كلاعب دولي يتبنى الديمقراطية ومناصرة حقوق الإنسان والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.

وأكد البيان التمسك بالقرارات الأممية، والمبادرة العربية للسلام، والتي مثّلت توافقاً عربياً، للمحافظة على حقوق الفلسطينيين كاملة غير منقوصة، ولن يكون ذلك إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة على ترابها الوطني وعاصمتها القدس.

ودعا البرلمانات الدولية والهيئات لاتخاذ موقف، لوضع حد للانتهاكات بحق المدنيين العزل من الشعب الفلسطيني وإدانة العقاب الجماعي والترحيل القسري وقتل الأبرياء الذي يتعرض له الفلسطينيون في غزة، وكذلك الاعتداءات المتكررة على لبنان وسوريا.

كما دعا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية لتحمل مسؤولياتها بإيقاف الحرب فوراً والعمل لفتح المنافذ لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى فلسطين.

وأكد رفضه بشكل قطعي لأي دعوات للتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة بالأدوات العسكرية، لما تشكله من تصفية للقضية الفلسطينية وضياع للحق الفلسطيني وبث حالة من عدم الاستقرار في المنطقة بأسرها.

وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الدكتور عبد الرحيم المعايعة، الذي ترأس وفدا برلمانيًا أردنيًا، دعا البرلمانات العربية لموقف موحد رفضاً للعدوان على غزة ولمواجهة دعوات تهجير الأشقاء الفلسطينيين.

وقال المعايعة إن ما يقوم به الكيان الغاصب في قطاع غزة، ما هو إلا جريمة حرب مارس فيها المحتل شتى صنوف التعذيب والدمار والتنكيل بحق شعب أعزل.

ودعا المعايعة البرلمانات العربية إلى مساندة الموقف الأردني الذي عبر عنه جلالة الملك عبد الله الثاني، منذ بداية العدوان على غزة، واتخاذ مواقف واضحة، متطلعاً إلى أن يتم تضمينها في البيان الختامي للمؤتمر، وعلى رأسها تضافر الجهود الدولية لوقف الحرب والعمل على فتح ممرات إنسانية عاجلة بهدف إدخال المساعدات الطبية والإغاثية إلى قطاع غزة وحماية المدنيين، والتنبه لخطورة محاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني في غزة أو في الضفة الغربية، ورفض أي محاولة لترحيل الأزمة إلى دول الجوار ومفاقمة قضية اللاجئين.

كما دعا المعايعة إلى مخاطبة البرلمانات الدولية لتعرية المحتل وما يقوم به من ممارسات عقاب جماعي لسكان قطاع غزة، ودعم الموقف الأردني في الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس عبر الوصاية الهاشمية على المقدسات.

ويضم الوفد الأردني، مساعد رئيس مجلس النائب السيدة ميادة شريم والعين محمد خير العبابنة والعين عبدالله المطر والنواب علي الطراونة و محمد تيسير بني ياسين وعلي الطراونة.

وكان رئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس مجلس النواب في جمهورية العراق، محمد الحلبوسي، دعا لعقد المؤتمر الخامس والثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، من أجل نصرة غزة وفلسطين، ووقف الهجمات الإسرائيلية الهمجية على استهداف المدنيين وانتهاك جميع المحرمات المنصوص عليها في القانون الإنساني الدولي.

--(بترا)

م خ/ب ع/ هـ ح

18/10/2023 23:53:17