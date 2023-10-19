ما تيجى نشوف يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة في مصر

MENAFN - Youm7) حققت حدوتة "ما تيجى نشوف" ضمن مسلسل " 55 مشكلة حب " نجاحا كبيرا عقب عرضها، حيث تصدرت قائمة الأكثر مشاهدة في مصر على منصة itwatch، وهى من بطولة هنا شيحة وإسلام جمال وأحمد جمال سعيد ونبيل عيسى، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيرى.

"ما تيجى نشوف" هي ثانى حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" للمؤلف عمرو محمود ياسين، ومكونة من 10 حلقات وبطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد، راندا عبد السلام، وورشة الكتابة سارة مصباح وولاء أمين وإخراج محمد الخبيرى.





مسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذة عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين على قناتى ON و ON دراما.



