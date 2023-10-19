إلهام شاهين: أحب الظهور بدون مكياج والعمة مش عقربة

(MENAFN
- Youm7) قالت النجمة إلهام شاهين لـ اليوم السابع تعليقا على ظهورها بدون مكياج في مسلسل "ألفريدو "، أحب الظهور دون مكياج وربما أظهر أكبر من سنى وليست المرة الأولى، ففى فيلم حظر تجول كبرت نفسى لعمر لا يقل عن 70 سنة وصبغت شعرى أبيض رغم أن المخرج أمير رمسيس لم يطلب ذلك، أنا أعطى مصداقية للشخصية، والجمال هو جمال الأداء وصدق الشخصية وحصلت عنه على 10 جوائز أحسن ممثلة، وشخصية «سوسو» فى مسلسل الفريدو حصلت على أجمل تعليقات على الشخصية مش مهم شكلها حلو أو وحش صغيرة ولا كبيرة، الأهم المصداقية ورسالة العمل والإجادة فى تقديمه".
إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
وحول دور العمة المضحية في مسلسل "الفريدو" ووجه التشابه بين شخصية "ثرية" التي قدمتها إلهام في المسلسل وشخصيتها الحقيقية، قالت، "أنا أحب عيلتى جدا لكنى لم أضحى بأن أكون زوجة وأما من أجلهم، أنا قررت أن أتفرغ لفنى، أما شخصية «سوسو» فهى ضحت ولما خيرها زوجها بالسفر وترك أولاد شقيقها رفضت واختارت الأولاد، لكن لا يوجد تشابه بينى وبين الشخصية، حبى لأخواتى شىء عادى وليس استثناء هم أيضا يحبوننى ويقفون
بجوارى وفكرة أن العمة "عقربة" اتعجب منها جدا ولا أعرف لماذا من الممكن أن تكره العمة أولاد شقيقها لا اعترف بهذه المقوله.
وفي سياق متصل حقق مسلسل "ألفريدو" المأخوذ عن رواية 55 مشكلة حب، نجاح كبير، وهو بطولة إلهام شاهين وأحمد فهمى ، والذى عرض على قناة ON، من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج عصام نصار ويعرض على شاشات المتحدة، حيث تعد قصة المسلسل مختلفة ومثيرة أيضاً، خصوصاً إنها حكاية إنسانية استطاع مؤلفها سرد بعض النقاط الانسانية المهمة في حياة البشر وهى التضحية بالذات من أجل العائلة .
تدور أحداث حكاية ألفريدو في إطار اجتماعي، حول فريد (أحمد فهمي) الذي يترك العمل في مهنة الطب ويسافر إلى إيطاليا لفتح مطعم والعمل كشيف، ويكشف العمل عن علاقته بعمته ثريا (إلهام شاهين)، وكيف يترك عمله في إيطاليا ويعود إلى مصر بعد إصابتها بالزهايمر، ليعتني بها.
العمل مأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب للدكتور مصطفى محمود، وإنتاج أحمد عبدالعاطى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وحكاية ألفريدو ، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وورشته، حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، وبطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسى، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، محمد السويسي، أحمد فريد، عابد عنان، إنجي كيوان، محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين.
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