إلهام شاهين: أحب الظهور بدون مكياج والعمة مش عقربة

MENAFN - Youm7) قالت النجمة إلهام شاهين لـ اليوم السابع تعليقا على ظهورها بدون مكياج في مسلسل "ألفريدو "، أحب الظهور دون مكياج وربما أظهر أكبر من سنى وليست المرة الأولى، ففى فيلم حظر تجول كبرت نفسى لعمر لا يقل عن 70 سنة وصبغت شعرى أبيض رغم أن المخرج أمير رمسيس لم يطلب ذلك، أنا أعطى مصداقية للشخصية، والجمال هو جمال الأداء وصدق الشخصية وحصلت عنه على 10 جوائز أحسن ممثلة، وشخصية «سوسو» فى مسلسل الفريدو حصلت على أجمل تعليقات على الشخصية مش مهم شكلها حلو أو وحش صغيرة ولا كبيرة، الأهم المصداقية ورسالة العمل والإجادة فى تقديمه".







إلهام شاهين





إلهام شاهين





إلهام شاهين





إلهام شاهين





وحول دور العمة المضحية في مسلسل "الفريدو" ووجه التشابه بين شخصية "ثرية" التي قدمتها إلهام في المسلسل وشخصيتها الحقيقية، قالت، "أنا أحب عيلتى جدا لكنى لم أضحى بأن أكون زوجة وأما من أجلهم، أنا قررت أن أتفرغ لفنى، أما شخصية «سوسو» فهى ضحت ولما خيرها زوجها بالسفر وترك أولاد شقيقها رفضت واختارت الأولاد، لكن لا يوجد تشابه بينى وبين الشخصية، حبى لأخواتى شىء عادى وليس استثناء هم أيضا يحبوننى ويقفون

بجوارى وفكرة أن العمة "عقربة" اتعجب منها جدا ولا أعرف لماذا من الممكن أن تكره العمة أولاد شقيقها لا اعترف بهذه المقوله.

وفي سياق متصل حقق مسلسل "ألفريدو" المأخوذ عن رواية 55 مشكلة حب، نجاح كبير، وهو بطولة إلهام شاهين وأحمد فهمى ، والذى عرض على قناة ON، من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج عصام نصار ويعرض على شاشات المتحدة، حيث تعد قصة المسلسل مختلفة ومثيرة أيضاً، خصوصاً إنها حكاية إنسانية استطاع مؤلفها سرد بعض النقاط الانسانية المهمة في حياة البشر وهى التضحية بالذات من أجل العائلة .

تدور أحداث حكاية ألفريدو في إطار اجتماعي، حول فريد (أحمد فهمي) الذي يترك العمل في مهنة الطب ويسافر إلى إيطاليا لفتح مطعم والعمل كشيف، ويكشف العمل عن علاقته بعمته ثريا (إلهام شاهين)، وكيف يترك عمله في إيطاليا ويعود إلى مصر بعد إصابتها بالزهايمر، ليعتني بها.

العمل مأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب للدكتور مصطفى محمود، وإنتاج أحمد عبدالعاطى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وحكاية ألفريدو ، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وورشته، حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، وبطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسى، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، محمد السويسي، أحمد فريد، عابد عنان، إنجي كيوان، محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين.