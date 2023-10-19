اليوم ذكرى وفاة المخرج نيازى مصطفى

MENAFN - Youm7) تحل اليوم الخميس، ذكرى رحيل المخرج نيازى مصطفى ، الذى رحل في فى 19 أكتوبر عام 1986، فى ظروف غامضة.

ولد نيازى مصطفى فى 11 نوفمبر عام 1910، فى محافظة أسيوط، لأب سودانى من الأعيان ولأم تركية الأصل ذات مستوى تعليمى رفيع فى ذلك الوقت، تزوج نيازى مرتين، الأولى: كانت من الممثلة كوكا التى اشتهرت بأداء دور البدوية فى أفلامه، وكانت مساعدته فى قسم المونتاج باستوديو مصر، والثانية كانت من الراقصة نعمت مختار، بعد أن اكتشف عدم قدرة زوجته الأولى على الإنجاب.





قدم نيازى مصطفى عددًا كبيرًا من الأفلام منها رصيف نمرة 5، أبو حديد، سر طاقية الإخفاء، عنتر بن شداد، لعبة الحب والجواز طاقية الإخفاء، حبابة، شارع محمد على، الآنسة بوسة،

البنى آدم،

عنتر وعبلة،

حسن وحسن،

الهوى والشباب،

أفراح، أبو حديد، فضيحة فى الزمالك، سمراء سيناء، لقمة العيش، النصاب، عنتر بن شداد، جوز مراتى، آخر فرصة، أنا الهارب، رابعة العدوية، أميرة العرب، الساحرة الصغيرة، العريس يصل غدا، الجاسوس، المشاغب، شياطين الليل،

كنوز، جناب السفير،

30 يوم فى السجن، صغيرة على الحب، البحث عن فضيحة،

القرداتى.





كان طباخ نيازى أول من اكتشف مقتله، وذكر فى أقواله أن نيازى قُتل داخل غرفة نومه، وكان مكبل اليدين من الخلف بكرافتة، واستخدمت شفرة حادة فى قطع شرايين يده، وكمم الجانى فمه بقطعة من القماش حتى لا يصدر صوتًا، وانتهى التحقيق إلى تقييد الجريمة ضد مجهول.





جاء مقتل نيازي مصطفى فى يوم تصوير المشهد الأخير لفيلم " القرداتى"، بطولة الفنان فاروق الفيشاوى وسمية الألفى، ويعد نيازى أحد رواد الإخراج السينمائى فى مصر، وكان له العديد من البصمات السينمائية ولقب بشيخ المخرجين.



