مجدى أبو عميرة يعود للتعاون مع يحيى الفخرانى بعد 16 سنة من يتربى فى عزو

MENAFN - Youm7) يعود المخرج مجدى أبو عميرة للتعاون مع الفنان الكبير يحيى الفخرانى في الدراما مرة أخرى خلال مسلسل "عتبات البهجة " المأخوذ عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد وسيناريو وحوار مدحت العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، للعرض فى 15 حلقة خلال شهر رمضان المقبل 2024، وذلك بعد 16 عاماً من آخر تعاون بينهما في مسلسل "يتربى في عزو" عام 2007.

واجتمع المخرج مجدى أبو عميرة مع الفنان يحيى الفخرانى في مسلسلي "جحا المصرى" عام 2002، و"يتربى في عزو" عام 2007 وحقق العملان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى، ليعود الثنائى للعمل سوياً مرة أخرى في مسلسل "عتبات البهجة" المقرر بدء تصويره قريباً للعرض في شهر رمضان المقبل.

يذكر أن مسلسل "يتربى في عزو" بطولة يحيى الفخرانى، كريمة مختار، ياسر جلال، رانيا فريد شوقى، هنا شيحة، أحمد عزمى، انتصار، نهال عنبر، أشرف عبد الغفور، مها أبو عوف، ايناس النجار، سامح الصريطى، أحمد فؤاد سليم، شيرى عادل، علاء زينهم، مى جلال، صبحى خليل، حسن مصطفى شادى خلف، أسامة عباس، حسن عبد المجيد، صبرى عبد المنعم وتأليف يوسف معاطى وإخراج مجدى أبو عميرة.

ويعود يحيى الفخرانى إلى الدراما الرمضانية مرة أخرى بعد غياب العامين الماضيين، اذ قدم آخر أعماله مسلسل "نجيب زاهى زركش" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2021 وشارك فى بطولته أنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، حنان سليمان، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، مفيد عاشور، علاء زينهم، زينب العبد، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى.

وكان آخر أعمال المخرج مجدى أبو عميرة، مسلسل "قوت القلوب"، للمؤلف محمد الحناوى،وبطولة ماجدة زكى، خالد زكى، محمد أنور، إسلام جمال، سهر الصايغ، ‏رانيا فريد شوقى، عمرو صحصاح، كارولين خليل، هايدى رفعت، نورهان، فراس سعيد، نرمين ‏ماهر، ديانا هاشم، أحمد حلاوة، سامي مغاورى، مدير تصوير هيثم ناصر، وإنتاج شركة سينرجى‎.