شاكيرا تتلقى أخبارًا حزينة منذ انفصالها عن جيرارد بيكيه.. اعرف القصة

MENAFN - Youm7) يبدو ان النجمة العالمية شاكيرا تواجه مشاكل متتالية بعد انفصالها عن جيرارد بيكيه، تبدأ من المشاكل الصحية التي يعاني منها والدها، والآن يقال إن والدتها أصيبت تعانى من مشاكل صحية أيضاً، وفقًا لوسائل الإعلام الإسبانية ماركا، تم نقل والدة صانعة الأغاني اللبنانية الأصل، إلى المستشفى بعد شعورها بالمرض.

شاكيرا

نقلاً عن Telemundo،بدأت والدة شاكيرا تشعر بالمرض يوم الجمعة الماضي وتوجهت إلى مركزها الطبي لاستبعاد حدوث مشكلات كبيرة، وقالت الصحيفة إنه بعد سماع النبأ، سارعت شاكيرا لتكون بجانب والدتها بالسفر إلى بارانكويلا على متن طائرتها الخاصة.

وتم تشخيص إصابة والدة شاكيرا بتجلط الدم في ساقها واستجابت "بشكل إيجابي للعلاجات الطبية وتتعافى بشكل تدريجي"

وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها إدخال والدة شاكيرا إلى المستشفى بسبب مخاوف صحية، حسبما ادعت مصادر مقربة وكشف أنها دخلت المستشفى في مارس أيضًا.

ويأتي ذلك بعد أن ناقشت شاكيرا أهوال الانفصال عن جيرارد بيكي في مقابلة مع مجلة بيلبورد.

وعلى جانب آخر، يخطط اللاعب الإسبانى السابق جيرارد بيكيه، وحبيبته كلارا شيا للزواج بعد مرور عام على علاقتهما العاطفية، فى أعقاب إنفصال الأول عن حبيبته النجمة الكولومبية شاكيرا، وحسب ما نشر موقع "ديلى ميل" البريطانية، إنّ الثنائى اتخذا هذا القرار وسيعلنان فى الأيام القليلة المقبلة خبر خطوبتهما رسميا ثم زفافهما.

وتحدث مصدر مقرب منهما: "سيتزوج جيرارد بيكيه وكلارا شيا... اتخذ لاعب كرة القدم السابق وصديقته هذا القرار المهم للغاية"، وأضاف: "لقد خططا أيضا لنشر الأخبار السارة على الملأ".