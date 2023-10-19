شاكيرا تتلقى أخبارًا حزينة منذ انفصالها عن جيرارد بيكيه.. اعرف القصة

(MENAFN
- Youm7) يبدو ان النجمة العالمية شاكيرا تواجه مشاكل متتالية بعد انفصالها عن جيرارد بيكيه، تبدأ من المشاكل الصحية التي يعاني منها والدها، والآن يقال إن والدتها أصيبت تعانى من مشاكل صحية أيضاً، وفقًا لوسائل الإعلام الإسبانية ماركا، تم نقل والدة صانعة الأغاني اللبنانية الأصل، إلى المستشفى بعد شعورها بالمرض.
شاكيرا
نقلاً عن Telemundo،بدأت والدة شاكيرا تشعر بالمرض يوم الجمعة الماضي وتوجهت إلى مركزها الطبي لاستبعاد حدوث مشكلات كبيرة، وقالت الصحيفة إنه بعد سماع النبأ، سارعت شاكيرا لتكون بجانب والدتها بالسفر إلى بارانكويلا على متن طائرتها الخاصة.
وتم تشخيص إصابة والدة شاكيرا بتجلط الدم في ساقها واستجابت "بشكل إيجابي للعلاجات الطبية وتتعافى بشكل تدريجي"
وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها إدخال والدة شاكيرا إلى المستشفى بسبب مخاوف صحية، حسبما ادعت مصادر مقربة وكشف أنها دخلت المستشفى في مارس أيضًا.
ويأتي ذلك بعد أن ناقشت شاكيرا أهوال الانفصال عن جيرارد بيكي في مقابلة مع مجلة بيلبورد.
وعلى جانب آخر، يخطط اللاعب الإسبانى السابق جيرارد بيكيه، وحبيبته كلارا شيا للزواج بعد مرور عام على علاقتهما العاطفية، فى أعقاب إنفصال الأول عن حبيبته النجمة الكولومبية شاكيرا، وحسب ما نشر موقع "ديلى ميل" البريطانية، إنّ الثنائى اتخذا هذا القرار وسيعلنان فى الأيام القليلة المقبلة خبر خطوبتهما رسميا ثم زفافهما.
وتحدث مصدر مقرب منهما: "سيتزوج جيرارد بيكيه وكلارا شيا... اتخذ لاعب كرة القدم السابق وصديقته هذا القرار المهم للغاية"، وأضاف: "لقد خططا أيضا لنشر الأخبار السارة على الملأ".
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