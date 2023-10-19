طريقة عمل المسخن الفلسطيني.. مكوناتها متوفرة في بيتك

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- Youm7) المسخن الفلسطيني هي وجبة من أهم مكوناتها لحوم الدجاج وتعتبر من الأكلات الدافئة واللذيذة والمليئة بالعديد من الفوائد الصحية، حيث تمد الجسم بالقوة، لاحتواء مكوناتها على عناصر غذائية هامة، ونستعرض
خلال السطور التالية
طريقة عمل
المسخن الفلسطيني بمكونات خفيفة.
طبق مسخن فلسطيني طريقة عمل المسخن الفلسطيني: المكونات :
صدور دجاج
على حسب الرغبة.
ربع كيلو من البصل.
خبز صاج أو تورتيلا.
ملعقة زعتر.
فصين حبهان.
ملعقتين زيت طعام.
ملعقتين زيت زيتون.
ملح.
بهارات.
طريقة عمل المسخن الفلسطيني:
في البداية نظفي
صدور الفراخ بطريقة جيدة بالخل والملح والليمون.
ثم ضعي وعاء مناسب على النار.
و ضيفي فيه مقدار مناسب من الماء المضاف إليه الحبهان والزعتر والملح واتركيه على النار حتى ينضج.
قطعي صدور الدجاج بعد تمام الشواء
إلى شرائح.
قطعي البصل إلى مكعبات وضعيه في وعاء على النار.حتي تحصلين على اللون الذهبي.
ضيفي البهارات والملح إلى البصل.
و ضيفي قطع الدجاج وقلبي كل الخليط
بشكل جيد.
قطعي الخبز إلى شرائح صغيرة بحجم مناسب.
ضعي الدجاج الذي تم تحضيره من قبل في قطع العيش.
ثم يلف العيش بخليط المسخن.
و حضري صينية مدهونة بزيت الزيتون وقومي برص العيش المحشي.
ثم قومي بدهن أصابع العيش.
ثم ضعي الصينية في الفرن حتي يحصل على اللون المناسب .
ويقدم مع البطاطس أو الأرز والسلطة الخضراء.
المسخن الفلسطيني
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