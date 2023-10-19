من الدرة لمجزرة المعمداني.. أطفال فلسطين هدف صواريخ ودبابات الاحتلال

لم يكن فقط هدفهم الأرض، ولا حتى بضع من البيوت، كان هدف الكيان الصهيوني أكثر من ذلك بكثير، وهو محو التاريخ، والحاضر، حتى المستقبل الذي يتجسد في الأطفال الصغار، لقد وجهوا كل طاقتهم وقوتهم الغاشمة على الرضع، والصبية في عمر الزهور،

ليست مجزرة مستشفى المعمداني الأولى، فتاريخ الاحتلال ملىء بالكثير من المعارك التي خاضوها ضد الأطفال والتي وثقها التاريخ وبكت عليها أعيننا بالدماء بدلاً من الدموع، ونستعرضها فى هذا التقرير.

محمد الدرة

فى عام 2000، ومع بداية الألفية التي كان ينتظرها العالم للتغيير للأفضل، كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي موجهة أسلحتها للطفل محمد الدرة صاحب الـ 11 عاما، حيث تعرض لإطلاق النيران بشكل مباشر من قبل

الاحتلال، وقد صور المقطع كاملاً طلال أبو رحمة مصور القناة الفرنسية في ذلك الوقت ومجموعة من المصورين، الذين التقطوا صورا ومقاطع فيديو للرصاص الذى اخترق الدرة، وكان بداية اشتعال انتفاضة الأقصى في ذلك الوقت.

محمد الدرة إيمان حجو

كان دائماً الرضع في مواجهة رصاص الاحتلال على مر التاريخ، وكانت من بين الضحايا الرضيعة إيمان حجو التي لم تكمل الـ 4 أشهر، حيث اخترق جسدها الصغير أحد شظايا الدبابات في مخيم خان يونس وهي في حضن والدتها.

إيمان حجو فارس عودة

و من غير المنطقي توجيه دبابة نحو طفل، لكن هذا ما حدث مع الطفل المقاوم فارس عودة خلال وقوفه صامداً حيث لا يخاف ولا يتراجع في مواجهة عدو سرق أرضه، ولكن مواجهته لهم كانت ببضع من الحجارة الصغيرة التي بالكاد تساع يديه، قابله قذيفة بالدبابة من الاحتلال.

فارس عودة أطفال عائلة بكر

عيد الفطر عام 2014، هذا التاريخ الذي شهد مذبحة لأطفال عائلة بكر، حيث وجهت الزوارق البحرية لجيش الاحتلال قذائفها نحو أربع أطفال لا يفعلون شيئاً سوى أنهم يلعبون على الشاطيء، مما جعل عائلتهم يجمعونهم أشلاء.

عائلة بكر أطفال مستشفى المعمداني

أما بالأمس فسجل التاريخ واحدة من أبشع المذابح حدثت ضد الأطفال، وكان هدف جيش الاحتلال هو أحد المستشفيات التي يعالج فيها الأطفال من جراء القصف على قطاع غزة، ومنهم أطفال آخرون احتموا بها مع أسرهم، حتى وصل عدد الضحايا لما يقرب من 1000 شهيد، فقد استشهد المصاب والطبيب والأهل المرافقين.

مستشفى المعمداني



