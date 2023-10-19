شاخوا قبل الأوان.. أبرز عبارات مؤثرة لأطفال فلسطين أبكت قلوب العالم

(MENAFN
- Youm7) يتحدث الطفل دائماً عن الألعاب ويومه الذى عاشه فى المدرسة وعن واجبه المنزلى الذى أمره معلمه بإنجازه وتقديمه في اليوم التالى، وغيرها من المواضيع التي يتحدث عنها الأطفال فى أعمارهم وخبراتهم القصيرة فى الحياة والخالية من أى تجارب ناضجة، لكن الأمر يختلف عن أطفال فلسطين الذين يشاهدون مجازر وأهوال جعلتهم يشيخون قبل الأوان، وزلزلت قلوب العالم من خلال مقاطع الفيديو والمنشورات التى نقلت على لسانهم العبارات المؤثرة التى لا تتوافق مع أعمارهم، والتى نستعرض بعضها في هذا التقرير.
عبارات مؤثرة لأطفال فلسطين
بضل عايش
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مجموعة من الصور لحوار دار بين طفل فلسطيني وطبيبه المعالج له حيث كان يفتقد الطفل الأمل في أن يعيش برغم عمره الصغير، وذلك بسبب ما يشاهده حوله من مجازر ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد غزة، حيث كان يسأله الطفل عن هل مازال هناك أمل أن يعيش، حيث قال له: بضل عايش؟ ليجيبه الطبيب: آه.. بضلك عايش.
طفل يتسأل هل سيظل عايش
حاطت أشلاء أخوى
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى أيضاً حوارا دار بين طفل ومسعف، حيث كان يحمل الطفل حقيبة مدرسية، والتى كان يعتقد المسعف أن الحقيبة بداخلها كتب الطفل المدرسية مثلما يحملها باقى الأطفال، ليفاجئه الطفل بأنه يحمل أشلاء شقيقه الذى استشهد فى مجزرة من المجازر التي ترتكبها قوات الإحتلال الإسرائيلى.
طفل يحمل أشلاء شقيقه
طفل يردد الله أكبر
وتداول رواد تطبيق "إنستجرام" و"التيك توك" مقطع فيديو لطفل يرقد بأحد المستشفيات ومتصل بأجهزة طبية وبرغم شعوره الشديد بالتعب إلا أنه ظل يردد "الله أكبر" متمنياً النصر لأهله بغزة على عدوهم.
طفل يردد الله أكبر
طفل يلقن شقيقه الشهادة
وانتشر في الساعات الأخيرة مقطع فيديو لطفل فلسطيني يلقن شقيقه الصغير الشهادة وهو يحتضر، بأحد المستشفيات.
طفل يلقن شقيقه الشهادة
طفل فلسطيني : إحنا ما بنكبرش
وانتشر مقطع فيديو آخر لطفل فلسطيني يرد على سؤال مذيع عن ماذا يتمنى أن يكون في المستقبل؟ ليجيبه الطفل قائلاً "إحنا في فلسطين ما بنكبرش، إحنا في أي لحظة ممكن نموت وإحنا ماشين، هيك إحنا والحياة في فلسطين"، الأمر الذى لا يتوافق مع عمره حيث يحلم الأطفال الذين في عمره بأن يعملون بمهنة طبيب أو لاعب كرة أو غيرها من المهن، لكن ماشاهده الطفل من مجازر في الفترة الأخيرة جعلته يفقد الأمل في أن يعيش لسن الشباب.
طفل فلسطينى يرد على مذيع
طفلة تكتب وصيتها
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى صورة ملتقطة لوصية لطفلة فلسطينية اسمها "هيا"، والتي أوصت فيها بتوزيع نقودها وألعابها وملابسها وكذلك أحذيتها، الأمر الذى لا يتوافق مع عمرها ما أثار تعاطف الملايين مع وصيتها التي نشروها على صفحاتهم الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعى.
وصية طفلة
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