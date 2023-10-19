شاخوا قبل الأوان.. أبرز عبارات مؤثرة لأطفال فلسطين أبكت قلوب العالم

MENAFN - Youm7) يتحدث الطفل دائماً عن الألعاب ويومه الذى عاشه فى المدرسة وعن واجبه المنزلى الذى أمره معلمه بإنجازه وتقديمه في اليوم التالى، وغيرها من المواضيع التي يتحدث عنها الأطفال فى أعمارهم وخبراتهم القصيرة فى الحياة والخالية من أى تجارب ناضجة، لكن الأمر يختلف عن أطفال فلسطين الذين يشاهدون مجازر وأهوال جعلتهم يشيخون قبل الأوان، وزلزلت قلوب العالم من خلال مقاطع الفيديو والمنشورات التى نقلت على لسانهم العبارات المؤثرة التى لا تتوافق مع أعمارهم، والتى نستعرض بعضها في هذا التقرير.





عبارات مؤثرة لأطفال فلسطينبضل عايش

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مجموعة من الصور لحوار دار بين طفل فلسطيني وطبيبه المعالج له حيث كان يفتقد الطفل الأمل في أن يعيش برغم عمره الصغير، وذلك بسبب ما يشاهده حوله من مجازر ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد غزة، حيث كان يسأله الطفل عن هل مازال هناك أمل أن يعيش، حيث قال له: بضل عايش؟ ليجيبه الطبيب: آه.. بضلك عايش.

طفل يتسأل هل سيظل عايش





حاطت أشلاء أخوى

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى أيضاً حوارا دار بين طفل ومسعف، حيث كان يحمل الطفل حقيبة مدرسية، والتى كان يعتقد المسعف أن الحقيبة بداخلها كتب الطفل المدرسية مثلما يحملها باقى الأطفال، ليفاجئه الطفل بأنه يحمل أشلاء شقيقه الذى استشهد فى مجزرة من المجازر التي ترتكبها قوات الإحتلال الإسرائيلى.

طفل يحمل أشلاء شقيقه





طفل يردد الله أكبر

وتداول رواد تطبيق "إنستجرام" و"التيك توك" مقطع فيديو لطفل يرقد بأحد المستشفيات ومتصل بأجهزة طبية وبرغم شعوره الشديد بالتعب إلا أنه ظل يردد "الله أكبر" متمنياً النصر لأهله بغزة على عدوهم.

طفل يردد الله أكبر





طفل يلقن شقيقه الشهادة

وانتشر في الساعات الأخيرة مقطع فيديو لطفل فلسطيني يلقن شقيقه الصغير الشهادة وهو يحتضر، بأحد المستشفيات.

طفل يلقن شقيقه الشهادة





طفل فلسطيني : إحنا ما بنكبرش

وانتشر مقطع فيديو آخر لطفل فلسطيني يرد على سؤال مذيع عن ماذا يتمنى أن يكون في المستقبل؟ ليجيبه الطفل قائلاً "إحنا في فلسطين ما بنكبرش، إحنا في أي لحظة ممكن نموت وإحنا ماشين، هيك إحنا والحياة في فلسطين"، الأمر الذى لا يتوافق مع عمره حيث يحلم الأطفال الذين في عمره بأن يعملون بمهنة طبيب أو لاعب كرة أو غيرها من المهن، لكن ماشاهده الطفل من مجازر في الفترة الأخيرة جعلته يفقد الأمل في أن يعيش لسن الشباب.

طفل فلسطينى يرد على مذيع





طفلة تكتب وصيتها

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى صورة ملتقطة لوصية لطفلة فلسطينية اسمها "هيا"، والتي أوصت فيها بتوزيع نقودها وألعابها وملابسها وكذلك أحذيتها، الأمر الذى لا يتوافق مع عمرها ما أثار تعاطف الملايين مع وصيتها التي نشروها على صفحاتهم الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعى.

وصية طفلة