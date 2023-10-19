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الربط الكهربائى مع السعودية يدر عائدا استثماريا 13% ويسترد التكلفة فى 8 سنوات

10/19/2023 4:29:03 AM
(MENAFN- Youm7) يتمتع مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية لتبادل 3 آلاف ميجا وات فى وقت الذروة بين البلدين، بالعديد من المميزات الأقتصادية والسياسية والأجتماعية، ويرصد اليوم السابع كل ما تريد معرفته عن مميزات الربط، والذى يسمح ببيع الطاقة لدول الخليج العربي، وفيما يلي كل المعلومات التي تخص مشروع الربط الكهربائى المصري السعودى:



1- وقعت مصر والسعودية اتفاقية إنشاء مشروع الربط الكهربائى بين البلدين لتبادل القدرات خلال أوقات الذروة فى أكتوبر 2021.



2- يعد هذا المشروع بداية الطريق لربط مصر مع دول الخليج تمهيدًا لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء.



3- تبلغ تكلفة المشروع بالكامل مليار و800 مليون دولار يخص الجانب المصرى منها 8 مليارات جنيه.



4-
يصل معدل العائد من الاستثمار أكثر من 13% عند استخدام الربط فقط للمشاركة فى احتياطى توليد الكهرباء للبلدين مع مدة استرداد للتكاليف قدرها 8 سنوات.



5- يتيح الخط تبادل 3 آلاف ميجا وات فى أوقات الذروة بين البلدين التى تختلف بفارق 3 ساعات، وتسمح الاتفاقية التي تم توقيعها بين مصر والسعودية لبيع الطاقة لدول الخليج من خلال هذا الخط.



6- من المقرر تشغيل المرحلة الأولى أكتوبر 2025
بقدرة 1500 ميجا وات.



7- إنشاء خطوط النقل ومحطة محولات بنظام DC
"التيار المستمر" التى تعد الأحدث والأول من نوعها فى مصر.



8- ويعتبر المشروع حاليا فى مرحلة تركيب المهمات حيث بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة فى الشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة المهندسة صباح مشالى فى استقبال أولى المهمات الخاص بأبراج نقل الكهرباء بمشروع الربط الكربائى مع المملكة العربية السعودية قادمة من الهند وذلك بعد انتهاء الأعمال الخاصة بتركيب الأبراج.



9- جارى الانتهاء من الأعمال الخاصة بإنشاء محطات المحولات وبخطوط النقل وانتهاء أعمال الحفر الخاصة بصب القواعد الخرسانية لوضع ابراج نقل الكهرباء بخط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية.


















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