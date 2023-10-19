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تشكيل لجنة متخصصة لدراسة موقف الأراضى الصناعية فعليا فى محافظة السويس

10/19/2023 4:29:02 AM
(MENAFN- Youm7) عقدت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، اجتماعاً مع الدكتورة ناهد يوسف، القائم بأعمال رئيس هيئة التنمية الصناعية والوفد المرافق لها، والذي ضم عددا من مسئولي هيئة التنمية الصناعية في مختلف التخصصات.



كما حضر الاجتماع ممثلو محافظة السويس لقطاع الاستثمار ومسئولو الجهات المعنية، لمناقشة الموقف الخاص بقطع الأراضى الصناعية بعتاقة بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة السويس، من خلال تشكيل لجنة فنية متخصصة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظة، لدراسة موقف الأراضي الصناعية فعليا، والمرور على جميع الأراضي، وذلك تنفيذاً لما وجه به رئيس مجلس الوزراء.









وأشارت المهندسة أسماء مخلوف، إلى أنه تم مناقشة سبل وضع خطة العمل وتبادل المعلومات ووضع الخطوط العريضة للتنسيق الحالي والمستقبلي، والتي تضمنت حوافز مالية للمصنعين الملتزمين، كما تم مناقشة تقنين أوضاع المصانع بالمنطقة الصناعية بعتاقة بالقطاع الأول بمدينة السويس الجديدة، ومراجعة شروط التخصيص.



وأوضحت المهندسة أسماء مخلوف، أنه تم استعراض موقف المصانع والشركات بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة السويس الجديدة.



وأكدت الدكتورة ناهد يوسف، ضرورة إعداد تقرير ميداني لكل المصانع والشركات التي استعرض موقفها جهاز المدينة، حيث بدأت مجموعات العمل المشتركة للمرور على المصانع والشركات بالمنطقة وفقاً لجدول زمني محدد وبدقة.




























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