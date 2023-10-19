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سعر الدولار اليوم الخميس 19-10-2023 أمام الجنيه المصرى

10/19/2023 4:29:02 AM
(MENAFN- Youm7) ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 19-10-2023، وفقا للتعاملات الصباحية
في البنوك المصرية، حيث سجل بالبنك الأهلي المصرى، وبنك مصر سعر 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزي المصري سجل متوسط سعر الصرف نحو 30.84 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع.



ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.








وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

30.84 جنيه للشراء.



30.93 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
30.75
جنيه للشراء.



30.85 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك مصر
30.75 جنيه للشراء.



30.85 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
30.85 جنيه للشراء.



30.95 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
30.85 جنيه للشراء.



30.95 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
30.90 جنيه للشراء.



30.95 جنيه للبيع.












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