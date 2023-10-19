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دار كريستيز تعلن بيع قطع آثار مصرية بآلاف الدولارات.. أبرزها مومياء وتابوت

10/19/2023 4:28:52 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت دار كريستيز للمزادات العالمية، عن بيع قطع آثار مصرية، بآلاف الدولارات، في العاصمة البريطانية، لندن، والتى نستعرضها فى هذا التقرير.

تمثال مصمم من الجرانيت لرأس رجل يرجع إلى الفترة المتأخرة، وهى الأسرة الثامنة والعشرون إلى العصر البطلمي المبكر، منذ حوالي 404-246 قبل الميلاد، وكان يقدر ثمنه ما بين 10 إلى 15 ألف جنيه إسترلينى، وبيع بـ 8.910 الف جنيه استرلينى.


تمثال-راس-الرجل

كما تم عرض مومياء مصرية وتابوت من الخشب المطلى، يرجع إلى الفترة البطلمية إلى الفترة الرومانية، منذ حوالي القرن الثالث قبل الميلاد - القرن الأول الميلادى، وقدر ثمنهما ما بين 10 إلى 15 الف جنيه استرلينى، وتم بيعه بـ 13.68 الف جنيه استرلينى.


-مومياء-وتابوت


وعرضت خشبية مصرية مرسومة لشاب تعرف باسم بورتريهات الفيوم، ترجع إلى الفترة الرومانية من حوالى القرن الثاني الميلادى، وقدر ثمنه ما بين 40 إلى 60 الف جنيه استرلينى، وتم بيعها بـ 138 الف جنيه استرلينى.


بوتوريهات الفيوم

كما قدمت دار كريستيز، عرض تمثال مصمم من الخشب لأوزوريس، وقدر ثمنه ما بين 25 إلى 35 ألف جنيه استرلينى، وتم بيعه بـ 25 الف جنيه استرلينى، وأيضا عرض تمثال مصمما من البرونز المصري، وهو "طائر" أبو منجل الخشب، يعود إلى الفترة المتأخرة إلى الفترة البطلمية، 664-30 قبل الميلاد، وقدر ثمنه من 20 إلى 30 ألف جنيه استرلينى، وتم بيعه بـ 52 الف جنيه استرلينى.


طائر ابو منجل



تمثال أوزوريس








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