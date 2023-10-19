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استعادة 6 لوحات مسروقة من هولندا بطريقة غريبة.. اعرف الحكاية

10/19/2023 4:28:52 AM
(MENAFN- Youm7) ظهرت مؤخرًا ست لوحا مسروقة من دار البلدية في ميديمبليك فى هولندا، دون سابق إنذار على عتبة باب أحد المحققين الفنيين فى أمستردام.

وبحسب تقارير إعلامية هولندية، فإن المحقق آرثر براند، المعروف بمساعدته في استعادة لوحة لفان جوخ الشهر الماضي بالإضافة إلى لوحة لبيكاسو، كان يشاهد التلفاز في المنزل مساء الجمعة الماضى عندما رن جرس الباب لأحد مندوبين الشحن.

قام رجل التوصيل - الذي قيل إنه غير متورط فى السرقة - بتفريغ طرد يحتوي على ست لوحات تاريخية يُعتقد أن قيمتها تزيد عن 100 ألف يورو (حوالي 106000 دولار)، بعد فحص الكنز المذهل، اتصل براند بالشرطة، وفقا لما ذكره موقع ارت نيوز.


اللوحات الفنية

وقال براند لصحيفة آرت نيوز: "أعتقد أن هذا كان نتيجة مباشرة بعد استعادة لوحة "فان جوخ حديقة القسيس الربيع" الشهر الماضي، لقد تصدر عودة اللوحة عناوين الأخبار في جميع أنحاء العالم، وكان أحد أسباب إعادة لوحة فان جوخ هو أنهم لم يتمكنوا من فعل أي شيء بها، سواء بيعها أودخول السجن والحصول على عقوبة أقل."

وأضاف: "على الأرجح شعر لصوص بالخوف وربما كان هناك احتمال أن الشرطة كانت في طريقهم إليهم بالفعل، فليس عليهم إلا أن
يحرقوها وهذه فكرة سيئة لأنه عندما يتم القبض عليهم لاحقًا، سيعافبون بالسجن لمدة أطول، ولذلك قاموا بترك اللوحات على عتبة باب منزلي".

وتشمل اللوحات المستردة صورة ثمينة بشكل خاص للملك رادبود في أوائل العصور الوسطى، حاكم فريزيا (المنطقة الحالية لشمال غرب أوروبا التي تشمل هولندا)، بالإضافة إلى صور لأفراد العائلة المالكة الهولندية الأمير ويليام أوف أورانج، وموريتس أوف أورانج، والكونت جان فان ناسو، والملكة فيلهلمينا. كما تم استرداد مشهد الكتاب المقدس.







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