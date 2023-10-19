شاهد تمثال الفنان الفرنسى رودان المفقود منذ 75 عامًا من متحف جلاسكو

MENAFN - Youm7) ألقى موقع "آرت نيوز" الضوء على تمثال الفنان الفرنسى أوجست رودان المفقود من متحف جلاسكو منذ أكثر من 75 عاما، فى أسكتلندا، وعلق المتحف بقوله: "هذه ليست المرة الأولى التى يختفى فيها عمل للنحات الشهير من أرشيفات المتحف".

ووفقًا للجنة المعاينة فى المتحف إن التمثال المفقود هو نسخة من الجبس يبلغ طوله ستة أقدام، وتم بيعه لمتحف جلاسكو فى عام 1901 من رودان نفسه، وفى الفترة من 25 يونيو حتى 30 سبتمبر 1949، وتم عرض التمثال فى حديقة كيلفينجروف فى ويست إند بالمدينة.

تمثال ردوان

ويشار إلى أن اختفاء عمل رودان من مقتنيات المتحف ليس أمرًا غير مألوف، ويقول تقرير لصحيفة التايمز اللندنية إن عمل رودان المفقود هو مجرد واحد من 1750 عملاً اختفوا من المتاحف الاسكتلندية.

رودان فنان ونحات فرنسى مشهور، يعد أحد رواد فن النحت خلال القرن التاسع عشر، ولا يزال واحدا من عدد قليل من النحاتين المعترف بهم على نطاق واسع، وتعد أعمال أوجست رودان الفرنسية أمثلة للأنواع الانطباعية في النحت، أعطى رودان للأشكال رؤية الحركة السطحية.