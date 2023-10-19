شاهد تمثال الفنان الفرنسى رودان المفقود منذ 75 عامًا من متحف جلاسكو

(MENAFN
- Youm7) ألقى موقع "آرت نيوز" الضوء على تمثال الفنان الفرنسى أوجست رودان المفقود من متحف جلاسكو منذ أكثر من 75 عاما، فى أسكتلندا، وعلق المتحف بقوله: "هذه ليست المرة الأولى التى يختفى فيها عمل للنحات الشهير من أرشيفات المتحف".
ووفقًا للجنة المعاينة فى المتحف إن التمثال المفقود هو نسخة من الجبس يبلغ طوله ستة أقدام، وتم بيعه لمتحف جلاسكو فى عام 1901 من رودان نفسه، وفى الفترة من 25 يونيو حتى 30 سبتمبر 1949، وتم عرض التمثال فى حديقة كيلفينجروف فى ويست إند بالمدينة.
تمثال ردوان
ويشار إلى أن اختفاء عمل رودان من مقتنيات المتحف ليس أمرًا غير مألوف، ويقول تقرير لصحيفة التايمز اللندنية إن عمل رودان المفقود هو مجرد واحد من 1750 عملاً اختفوا من المتاحف الاسكتلندية.
رودان فنان ونحات فرنسى مشهور، يعد أحد رواد فن النحت خلال القرن التاسع عشر، ولا يزال واحدا من عدد قليل من النحاتين المعترف بهم على نطاق واسع، وتعد أعمال أوجست رودان الفرنسية أمثلة للأنواع الانطباعية في النحت، أعطى رودان للأشكال رؤية الحركة السطحية.
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